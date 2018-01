„Die meisten wollen von der Familie betreut werden“, so Fachgruppenobmann Robert Pozdena. 34 Prozent, das zeigt eine Umfrage der Fachgruppe für Personenberatung und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer NÖ durch Gallup in NÖ, wünschen sich, von der Familie betreut zu werden. Genauso viele wollen eine Personenbetreuung (stundenweise oder 24-Stunden-Betreuung), wenn Betreuung in Zukunft nötig wird. Auch Familienangehörige bevorzugen diese Möglichkeiten.

Betrachtet man jene, die aktuell schon betreut werden, werden 37 Prozent von Familie betreut, 31 Prozent nehmen stundenweise Personenbetreuung und 22 Prozent eine 24-Stunden-Betreuung in Anspruch. 8 Prozent werden in einem Pflegeheim, 5 Prozent in Form von „betreutes Wohnen“ betreut. Übrigens: „Die, die sich für Personenbetreuung entscheiden, sind mehr als zufrieden“, so Pozdena. 92 Prozent vergeben die Bestnoten 1 oder 2.

Robert Pozdena, Fachgruppe Personenbetreuer und -beratung, Wirtschaftskammer NÖ. | NOEN

Wie sich die Abschaffung des Pflegeregresses auf die Entscheidung auswirken wird? Natürlich wird es, so Pozdena, Angehörige geben, die sich aus finanziellen Gründen für ein Heim entscheiden würden. „Wir sehen aber schon jetzt, dass es ein unschlagbarer Vorteil ist, zuhause betreut zu werden. Und: Es ist eine 1:1-Betreuung.“ Eine Betreuungsperson kommt also auf einen Betreuten. Daher: „Wir glauben nicht, dass es zu einem Einbruch der 24-Stunden-Betreuung kommt.“

Um die Qualität zu verbessern, wird heuer neu ein Gütesiegel für Vermittlungsagenturen eingeführt. Agenturen, die von Österreich aus, ihr Geschäft führen, sollen gefördert werden. Und: „Wir wollen Kurse anbieten“, so Pozdena. So gibt es in Ungarn, der Slowakei und Rumänien Kurse, bei denen sich Betreuungskräfte besser qualifizieren können. Zum Beispiel rund um Demenz, Sprachkurse usw. „Wir wollen eine Zertifizierung anbieten“, so Pozdena, von einer österreichischen Zertifizierungsstelle. Darüber hinaus setzt sich Pozdena für eine Individualförderung ein, um die man ansuchen kann. Mehr Infos und ein Glossar zum Thema: www.daheimbetreut-noe.at