Für die Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung an der Universität Wien (ÖIF) wurden 3.000 Befragungen durchgeführt. Das Ergebnis: 80 Prozent seien mit den angebotenen Lösungen eher oder sogar sehr zufrieden.

Mit den Schließzeiten im Sommer zeigten sich laut Aussendung der NÖ Familienland GmbH 58,3 Prozent der Eltern zufrieden. Klar wurde aber auch, dass Verwandte nach wie vor die erste Wahl in der Ferienbetreuung sind. Knapp ein Drittel der Eltern schaffe es mühelos, für die gesamten Sommerferien eine durchgängige Betreuungszeit zu organisieren.

67,1 Prozent äußern Zahlungsbereitschaft

67,1 Prozent seien grundsätzlich bereit, für Ferienbetreuungsangebote etwas zu bezahlen, wobei der Wunsch deutlich in Richtung des Ausbaus der Angebote an den Schulstandorten gehe. Die Trägerschaft der Betreuungseinrichtungen spiele bei den Eltern wenig Rolle. Befürwortet werde eine stärkere zeitliche Streuung der Ferienschließzeiten der Horte.

Die Erkenntnisse sollen dazu dienen, in Zukunft noch genauer an den Bedürfnissen der Familien anzusetzen, meinte Landesrätin Barbara Schwarz (ÖVP). Die zuletzt medial laut gewordene Forderung, Schulstandorte auch für die Ferienbetreuung zu nützen, sei in Niederösterreich schon jetzt gelebte Praxis.