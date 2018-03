NÖN ist entscheidend in Niederösterreichs Chefetagen.

„Dass die NÖN für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger Niederösterreichs offensichtlich eine Pflichtlektüre ist, freut uns natürlich sehr, ist aber auch eine Verpflichtung“, meint NP-Geschäftsführer FriedrichDungl.

Die brandneue Business-to-Business-Studie LAE 3.0/2017 bescheinigt den NÖ Nachrichten in Niederösterreich abermals einsame Spitzenwerte. Sowohl in der Leser-pro-Ausgabe-Analyse mit 60,8%, als auch in der Crossmedia-Erhebung mit 66,2% ist die NÖN auf Platz 1.

Die NÖN führt auch die Leser-pro-Ausgabe-Analyse klar an. | NÖN

"Politiker, Unternehmer und Manager haben ein schmales Zeitbudget und müssen gleichzeitig über wichtige Ereignisse umfassend informiert sein. Die Kunst für unsere NÖN-Redaktionen liegt daher im Themensetting und der gezielten Auswahl. Die Kombination der wöchentlich erscheinenden Lokalzeitungen mit den ergänzenden Plattformen im Internet, die jede Sekunde aktualisiert werden können, ist perfekt geeignet, um den Mix aus schnell verfügbarer Kurzinformation und in die Tiefe gehender Recherche abzubilden", so Friedrich Dungl. „Mein Dank gilt allen Mitarbeitern, die tagtäglich daran arbeiten, und natürlich unseren treuen Lesern und Usern im Internet.“

NÖN launcht neues B2B-Magazin

Um in Zukunft die Zielgruppe der Opinion-Leader Niederösterreichs auf einem zusätzlichen Kanal erreichen zu können, hat die NÖN ein viermal jährlich erscheinendes B2B-Magazin ins Leben gerufen. Das neue Hochglanz Produkt "SUCCESS - Das Magazin für Manager" hat eine Auflage von 15.000 Stück. 12.500 Stück davon werden direkt adressiert an Unternehmerinnen und Unternehmer gesendet. Einen Blick auf die aktuelle Ausgabe können Sie hier in der ePaper Version werfen.