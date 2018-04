Es entwickelt sich zu einem Boom. Zehn Prozent der Bevölkerung in Österreich hat mit Fleisch bei der Ernährung nichts mehr am Hut, wie aus einer Befragung von Meinungsraum.at hervorgeht. Zum Vergleich: Vor 13 Jahren lag die Rate der Vegetarier und Veganer in Österreich bei lediglich drei Prozent.

Für jene, die bewusst auf die Ernährung schauen, ist vor allem die Qualität der Lebensmittel wichtig. Veganer seien laut dieser Erhebung bereit, für nachhaltige Produkte bis zu 50 Prozent mehr zu zahlen. Vegetarier wären demnach bereit, bis zu 30 Prozent mehr zu zahlen. Diese Bereitschaft, mehr für die Lebensmittel zu zahlen, sei sogar unabhängig vom Einkommen feststellbar, lautet eine der Schlussfolgerungen der Studie.

Den Befragten ist dabei besonders wichtig, dass es sich um Produkte, für die keine Tierversuche notwendig sein, handelt (86 Prozent wollen dies). Knapp die Hälfte (48 Prozent) ist eine nachhaltige, umweltschonende Erzeugung der Lebensmittel wichtig. 60 Prozent verlangen eine genaue Kennzeichnung der Produkte.

Verzicht auf Fleisch aus moralisch-ethischen Gründen

Auf Fleisch verzeichnet laut Meinungsraum.at Vegetarier zu 87 Prozent und Veganer zu 85 Prozent vor allem aus moralisch-ethischen Gründen. 31 Prozent der Vegetarier, also knapp jeder Dritte, mögen allerdings auch den Geschmack von Fleisch nicht.