Alpendost, Eisenhut, Kreiskraut und Großpilze wachsen in ihm. Alpenböcke, Steinadler, Eulen, Luchse und Weißrückenspechte wohnen in ihm. Und: Bäume.

Eiben, die über tausend Jahre alt sind. Und Buchen, die zum letzten Rest von Europas (Buchen-) Urwäldern gehören. Die waren einmal die größten am Kontinent. Und stehen jetzt, klein und bedroht, auf der Liste des UNESCO-Weltnaturerbes. Unter den insgesamt 92.000 Hektar in zwölf Staaten: 1.867 Hektar Urwald (also in etwa die Hälfte der Gesamtfläche) aus dem Wildnisgebiet Dürrenstein.

Weltnaturerbezentrum „Haus der Wildnis“

Das steht gemeinsam mit einem Viertel des Nationalparks Kalkalpen seit vergangenem Mittwoch unter dem Schutz der UNESCO. Darf nicht von Zerstörung bedroht werden – sonst verlieren nämlich auch alle anderen Buchenwälder aus dem Weltnaturerbe ihr Siegel. Und soll, so die Auflage, ein Weltnaturerbezentrum, das „Haus der Wildnis“, bekommen.

Wobei: Unter Schutz stehen der Rothwald, das Leckermoor und die anderen Bereiche des Wildnisgebietes rund um den 1.878 Meter hohen Dürrenstein an der niederösterreichisch-steirischen Grenze schon viel länger. Und zwar seit 142 Jahren, als Banker Albert Rothschild den nach ihm benannten Rothwald kaufte und vor Rodung oder forstlicher Nutzung schützte.

Besucht werden kann das Naturerbe auf dem Eulenweg, auf dem Moorweg oder bei einer der ganz- oder halbtägigen, geführten Exkursionen, für die Bergschuhe und Trittsicherheit Voraussetzung sind.

www.wildnisgebiet.at