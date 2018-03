125.500 Menschen verletzten sich 2017 in NÖ bei einem Unfall so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Jahr davor waren es noch 130.346. Die Anzahl der Verletzten ist laut KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) österreichweit zwar in den vergangenen zehn Jahren um zehn Prozent gesunken. Doch: Die Zahl der Toten und Schwerverletzten stagniere seit Jahren auf hohem Niveau.

Mehr als ein Drittel aller Unfälle passieren in der Freizeit oder beim Freizeitsport. Wesentlich weniger im Straßenverkehr. Wobei zu Hause eher ältere Menschen, auf der Straße eher jüngere betroffen sind.

Tipp: Das aktuell schöne Wetter erhöht die Gefahr von Fensterstürzen bei Kindern. Das KFV appelliert an Eltern und Aufsichtspersonen, unter anderem Fenstersperren anzubringen und Kinder auch beim „Schnellen-Lüften“ stets zu beaufsichtigen.

www.kfv.at