Lederhandschuhe – ein unverzichtbares Accessoire nicht nur für den stilbewussten Herren von heute, sondern auch und vor allem wenn es um Geheimagenten, Superhelden und Megaschurken geht. Denn viele unserer (Anti-)Helden wären nur halb so cool ohne ihre Lederhandschuhe. Hier stellen wir Ihnen einige der berühmtesten Lederhandschuhe der Filmgeschichte vor und verraten Ihnen den ein oder anderen Fun-Fact über diese eleganten Accessoires.



James Bond 007: Spectre



Bond, James Bond. DER Geheimagent unter den Geheimagenten bestreitet seine haarsträubenden Abenteuer gerne mit eleganten Lederhandschuhen. Im 24. Agententhriller „Spectre“ ist der coole Brite in schnittigen schwarzen Lederhandschuhen des englischen Herstellers Dents zu sehen, wie auch bereits in „Skyfall“, dem 23. Film der Bond-Reihe, der zu deren 50-jährigen Jubiläum erschien. Bezüglich Letzterem geht das Gerücht um, dass Daniel Craigs Vorliebe für elegante Lederhandschuhe beinahe die Produktionskosten enorm nach oben trieb: Angeblich belohnte sich der Hollywood-Star in einer Drehpause mit einem schönen Paar feiner Lederhandschuhe, welche er beim Dreh einer bestimmten Szene mit Zustimmung des Regisseurs Sam Mendes trug. Welche Konsequenzen diese Entscheidung hatte, ahnten die beiden zu dem Zeitpunkt noch nicht – lesen Sie hier, warum diese Handschuhe die Filmemacher beinahe ein Vermögen kosteten.



Drive



Im US-amerikanischen Thriller „Drive“ spielt Ryan Gosling den namenlosen Mechaniker und Stuntman Driver, der sich nachts als Fluchtfahrer für Diebstähle und Raubüberfälle etwas dazuverdient. Dabei mangelt es natürlich nicht an actiongeladenen Verfolgungsfahrten, in denen Driver nicht nur mit seinen stahlharten Nerven und seinen Fahrkünste beeindruckt, sondern auch mit seiner Coolness – nicht zuletzt dank der edlen Autofahrerhandschuhe, mit denen er die Situation – und das Lenkrad – perfekt im Griff hat.



X-Men



In der X-Men-Saga ist Leder der wahre Held. Die Hauptdarsteller, egal ob männlich oder weiblich, tragen alle schwarze Lederkostüme, die Ihnen bei ihren gefährlichen Abenteuern als Schutz vor Verletzungen dienen. Die Figur Wolverine, gespielt von Hugh Jackman, trägt maßgeschneiderte Lederhandschuhe, die so entworfen wurden, dass er mit ihnen seine Metallkrallen ausfahren kann. Wie praktisch!



Godzilla



Jetzt denken Sie wahrscheinlich, Godzilla hat doch keine Lederhandschuhe getragen? Nein, diese trug das furchteinflößende Monster tatsächlich nicht, doch spielen Handschuhe bei Godzilla eine andere, überaus wichtige Rolle. In der japanischen Originalversion von 1954 war es nämlich ein Handschuh, der dem Monster seine „Stimme“ verlieh: Nachdem das für die Sound-Effekte zuständige Team vergeblich im Tierreich nach einem geeigneten Schrei für Godzilla suchte, hatte der japanische Komponist Akira Ifukube die geniale Idee, mit einem Lederhandschuh über die Saiten eines Kontrabasses zu streichen und schuf so den unverkennbaren, Gänsehaut erzeugenden Schrei von Godzilla.



Dame, König, Ass, Spion



Die 2011 erschienene Literaturverfilmung des gleichnamigen Spionageromans erzählt die Geschichte eines Maulwurfs beim britischen Geheimdienst in London in den 1970er Jahren – während der Zeit des Kalten Krieges. Der Schauspieler Gary Oldman, der die Hauptfigur des George Smileys spielt, erscheint stets einwandfrei gekleidet, konservativ, stilecht mit großen schicken Retro-Brillen, einem dicken Schal und – selbstverständlich – eleganten Lederhandschuhen.



Ob klassische Lederhandschuhe, Autofahrerhandschuhe, extra angefertigte Spezialhandschuhe oder der Handschuh zweckentfremdet als Klang-Erzeuger – in diesen und vielen anderen Blockbustern sind es genau diese Details, die einem Charakter erst das gewisse Etwas verleihen und uns so richtig fesseln.

Beitrag von Kevin Schwartz