Zeitdruck und Stress gehören für Manager von heute zum beruflichen Alltag. In unserer schnellebigen Zeit ist es keine Ausnahme, dass alle, die an einem Projekt beteiligt sind, mit Hochdruck an dessen erfolgreicher Umsetzung arbeiten. Der (Projekt-)Manager, der als Schnittstelle zwischen allen Beteiligten dient, kann seinen Aufgaben oft nur mit vollstem Einsatz und unter großem zeitlichen Druck nachkommen. Doch es gibt mittlerweile eine große Auswahl verschiedener Hilfsmittel, welche bei richtiger Verwendung die erfolgreiche Umsetzung komplexer Projekte vereinfachen können. Wir möchten Ihnen hier einige davon vorstellen.

Optimierung der internen Kommunikation

Im ersten Moment klingt es vielleicht banal, aber im Bereich interne Kommunikation kann einiges an Zeit und Aufwand eingespart werden. Oft sieht der interne Kommunikationsprozess so aus, dass (zu) viele E-Mails und Telefonate zwischen verschiedenen Beteiligten vorgenommen werden. Jeder ist über seinen eigenen Aufgabenbereich und den eigenen Fortschritt selbstverständlich bestens im Bilde und beschafft sich die benötigten Informationen zu anderen Bereichen entweder direkt mittels Mail bzw. Telefon oder über den Projektmanager. Dieser wiederum fungiert meist als Schnittstelle zwischen Mitarbeitern, Chefetage und Kunden und ist somit eine Schlüsselfigur bei jedem Projekt. Ist er überlastet, dann ist mitunter der Erfolg des gesamten Projekts gefährdet.

Wenn Ihre Mitarbeiter nicht ausschließlich im Innendienst tätig sind, dann stellt eine Mobile-App zur Projektplanung hier eine äußerst praktische Möglichkeit zur Optimierung des Kommunikationsprozesses dar. Mit einer derartigen Mobile-App haben Mitarbeiter jederzeit und Überall Zugriff auf ihren Terminplan, können gemachte Fortschritte eintragen sowie Berichte über ihren Aufgabenbereich einreichen. Somit ist für alle jederzeit ein Überblick über den aktuellen Stand der Dinge gegeben und zeitaufwändige Telefonate und E-Mail-Korrespondenzen gehören der Vergangenheit an.

Um die interne Kommunikation speziell für Unternehmen mit vielen Innendienstmitarbeitern zu optimieren ist das Verschieben der Ressourcenplanung in ein internes Kalendersystem, ein sogenannter iCalendar, bestens geeignet. Mit einer solchen Projektplanungssoftware ermöglichen Sie es Ihren Innendienstmitarbeitern, jederzeit von ihrem Computer aus auf die aktuellen Daten zum Projekt zuzugreifen, wodurch die interne Kommunikation ebenso deutlich optimiert wird. Diese beiden Funktionen – Mobile-App und iCalendar – finden Sie beispielsweise als Teil der Projektplanungssoftware von Timewax. Weitere Tipps, wie Sie die interne Kommunikation in Ihrem Unternehmen systematisch optimieren können finden Sie hier.

Von Anfang an den Überblick behalten

Wer den Überblick hat, der verliert keine Zeit damit, ihn sich zu verschaffen. Auch hierfür gibt es praktische Projektplanungssoftware, mit der Sie von Beginn des Projekts an alles im Blick haben. Als sehr nützlich erweist sich Software, die auf einem altbewährten Konzept beruht: der Plantafel. Mit einer Plantafel-Software können Sie Ihre Ressourcen übersichtlich planen und sich so einen Überblick verschaffen. Der Vorteil der modernen Software gegenüber der klassischen Plantafel liegt auf der Hand: Zusätzliche Informationen können in der digitalen Version einfach in zusätzlichen Ebenen vermerkt werden, jeder, der dazu berechtigt ist, kann auf die Informationen digital zugreifen und es stehen, je nach Software, unterschiedliche praktische Features zur Verfügung. Dazu zählen beispielsweise die Möglichkeit des Wechselns zwischen mehreren Ansichten und/oder Zeitachsen (Tage, Wochen, Monate), das Erstellen von Ressourcenanforderungen, die vom Programm automatisch bearbeitet werden, oder automatische Benachrichtigungen bei Widersprüchen oder Terminüberschneidungen.

Bei komplexen Projekten hat sich das Gantt-Diagramm als nützliche Unterstützung erwiesen. Das Gantt-Diagramm wird auch als Balkendiagramm bezeichnet und dient dazu, die zeitlicheAbfolge von Aktivitäten grafisch als Balken auf einer Zeitachse aufzuzeigen. Die Dauer der Aktivität wird dabei mit der Länge der Balken dargestellt. Somit eignet sich besonders gut, um auch bei großen Projekten den Überblick behalten zu können.

Es gibt also zahlreiche Möglichkeiten, die Projektplanung sowie die interne Kommunikation zu optimieren und auf diese Weise wertvolle Zeit zu sparen – Zeit, die andernorts effizient eingesetzt werden kann und somit zur erfolgreichen Umsetzung eines Projekts beiträgt.