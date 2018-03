Mit der Feier des Welt-Poesie-Tages am 21. März, 2018, würdigt und anerkennt die UNESCO die einzigartige Fähigkeit der Poesie, den kreativen Geist des menschlichen Geistes zu beflügeln.

Hymne für die Liebe

Du, mein Leben, nur du

Mein Engel, Licht in dunklen Tagen, bist nur du

Unsterbliches wehrt in deiner Brust

In glühende Sterne getaucht die Nacht

Du, mein Leben, nur du

Gleich einem Sonnenstrahl, sanft und rein,

Meine Seele, aufs Neue, geboren

Labt deine Liebe meine Lippen Glut

Du, meine Liebe, nur du

Mein Glück, Duft aus vergangenen Tagen,

Ich will nennen dich meine Wahrheit,

Verheißung in Diamant gehüllter Träume

Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet 2018



Eines der Hauptziele des Tages ist es, die sprachliche Vielfalt - durch poetischen Ausdruck zu unterstützen; und bedrohten Sprachen in der Welt die Möglichkeit zu bieten, wieder gehört, zu werden. Die Einhaltung des Welt-Poesie-Tages soll auch eine Rückkehr zur mündlichen Tradition der Poesie-Rezitationen fördern, weiters soll der Dialog zwischen der Poesie und anderen Künsten wie Theater, Tanz, Musik und Malerei wiederhergestellt werden.

Ein großes Anliegen ist es der Poesie, ein attraktives Bild, in den Medien zukommen zu lassen; so dass die Kunst der Poesie nicht mehr als eine veraltete Form der Kunst betrachtet wird, sondern eine, die es der Gesellschaft als Ganzes ermöglicht, ihre Identität wiederzuerlangen und zu behaupten.