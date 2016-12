Elektronisch vernetzt waren die NÖ Landeskliniken schon bisher. Doch: „Aufgrund der unterschiedlichen Computersysteme hat es eine Vereinheitlichung gebraucht, damit Daten auch außerhalb der Kliniken zur Verfügung gestellt werden können“, so Landesrat Karl Wilfing. Die Vorarbeiten dazu sind geschafft. Und so startet am 10. Jänner die elektronische Gesundheitsakte ELGA in den NÖ Landeskliniken.

„Mit Start von ELGA beginnt für uns in NÖ ein neues Zeitalter für die Behandlung von Patienten“, so Wilfing, der ELGA positiv bewertet. Wie auch NÖGKK-Generaldirektor Jan Pazourek: „Mit ELGA erhöht sich die Datensicherheit im Gesundheitswesen.“ Weil so Daten nicht mehr irgendwie ausgetauscht werden.

Zudem haben Patienten Zugriff auf ihre Daten. Mittels Handysignatur. Das bedeutet laut Patientenanwalt Gerald Bachinger „eine Stärkung der Autonomie der Patienten“. Patienten können ihre Befunde nachsehen, künftig ihre Medikamente. Vorerst werden drei Applikationen beinhaltet sein: Laborbefunde, Röntgenbefunde und Entlassungsbrief. Künftig wird auch die Information über alle Medikamente im Rahmen der E-Medikation Teil von ELGA sein.

Dann brauchen sie nicht mehr alle Befunde und Medikamentenpäckchen mitschleppen. Die Untersuchungen sind gespeichert. Der Austausch der Informationen unter den aktuell behandelnden Ärzten, nach dem die e-card gesteckt wurde, wird erleichtert.

Die Pflege- und Patientenanwaltschaft wird für NÖ eine Ombudsstelle einrichten. Ab 10. Jänner können sich Patienten beraten lassen, jene, die kein Internet haben, ihre Gesundheitsdaten hier ausdrucken lassen usw. Auch via Post kann Unterstützung erfolgen. Kontakt: 02742/9005-15444.