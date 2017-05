„Gesundheitsförderung, Prävention, Rettungswesen, mobile Dienste, Diagnose, Therapie, Rehabilitation, Pflege und Betreuung, mobile und stationiere Hospiz und Palliativversorgung – diese Dienstleistungen werden von mehr als 40 Berufsgruppen erbracht“, so Brigitte Adler, Vizepräsidentin der AK Niederösterreich.

Das Gesundheits- und Pflegesystem ist vielseitig. Sowohl was die Menschen, die darin arbeiten, betrifft, als auch die Strukturen dahinter, die Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen haben. Josef Sattler, langjähriger Vorsitzender des Verwaltungsausschusses des Wohlfahrtsfonds der NÖ Ärztekammer: „Das österreichische Gesundheitssystem ist zwar nach wie vor eines der besten der Welt, es stehen aber dennoch viele Probleme an.“ Die Versorgung der Bevölkerung muss auf höchstem Niveau gesichert, die Arbeitsbedingungen der Menschen, die hier arbeiten, verbessert werden.

Doch: Ist es dazu gut, dass es so viele Beteiligte im Gesundheitswesen gibt? Diese Frage stand beim 7. Tag der Gesundheitsberufe in NÖ unter dem Motto „Verderben viele Köche den Brei?“ im Zentrum. „Wir haben ein echtes Strukturpro-blem“, so Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft. „Was uns fehlt, ist eine bundeseinheitliche Gesetzgebung“, Rahmenbedingungen für die Gesundheitsberufe. „Sozialversicherung, Länder, Bund … Das Problem ist, dass alle zuständig sind“, so Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien. Wobei derzeit keine einzelne dieser Ebenen etwa den gesamten Gesundheitsbereich alleine übernehmen könnte.

Wichtig ist, dass die Beteiligten im Gesundheitswesen zusammenarbeiten, gemeinsam Lösungen diskutieren. „Wir brauchen die Kooperation zwischen den Berufsgruppen“, so Wolfgang Walentich, sozialpolitischer Sprecher der NÖ Ärztekammer.