Beweglich zu sein, vor allem im Alter, hat Vorteile. Für die Lebensqualität, das Selbstwertgefühl, soziale Kontakte … Daher will das Trainingsprogramm „FitDaheim“ Menschen dabei helfen, länger beweglich zu bleiben. Menschen ab 60, die aktiv sind, die wandern, spazieren gehen, Rad fahren usw., die aber auch drinnen etwas machen möchten. Auch wenn kein Fitness-Center in der Nähe ist. Wie es für viele in der Region Mühlviertler Alm, wo gerade eine achtwöchige Testphase läuft, der Fall ist.

An den Fernseher ist ein Computer angeschlossen. Ein virtueller Trainer zeigt Übungen vor. Worauf dabei besonders geachtet wurde? „Das Programm ist kein Therapieprogramm. Aber: Wir haben Übungen ausgewählt, die auch in der Therapie angewandt werden“, erläutert Kerstin Lampel, Leiterin des Studiengangs Physiotherapie sowie Projektleiterin an der FH St. Pölten für Train & Win, in dessen Rahmen das Fitnessprogramm von FH St. Pölten, Austrian Institute of Technology, WPU GmbH, Medizinischer Universität Wien, der Region Mühlviertler Alm und Lifetool entwickelt wurde.

Übungen gezeigt von einem virtuellen Trainer

„Wir haben in verschiedenen Bereichen verschiedene Übungen und Levels.“ In welchem Level man etwa Gleichgewichtsübungen trainiert, hängt von der Untersuchung ab, die zuvor mit den Testpersonen gemacht wurde. Und: „Wenn ich eine Übung lange Zeit richtig mache, im richtigen Tempo usw., dann kann ich schwierigere Übungen bekommen“, so Lampel.

Vorgezeigt werden die Übungen durch einen virtuellen Trainer. Ob sie richtig nachgemacht wurden oder nicht, wird mithilfe von Sensoren überprüft.

„Ende März werden die Testpersonen nach acht Wochen wieder untersucht“, erläutert Lampel. Dann wird sich zeigen, ob sich etwas verbessert hat.

www.fitdaheim.com