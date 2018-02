Marille? Vanille? Nougatcreme? Powidl? Mit Staubzucker? Zucker- oder Vanilleglasur? Oder doch lieber mit Nusskrokant oder Mohn bestreut?

„Klassisch mit Marillen- oder Dirndlmarmelade!“, wenn es nach Christina Mutenthaler, Leiterin von „So schmeckt NÖ“, geht. Und das am besten noch klassisch niederösterreichisch, in Form eines Bauernkrapfens, wenn die Marmelade nicht drinnen schlummert, sondern in einer kleinen Mulde obenauf thront.

Damit der Krapfen etwas Besonderes bleibt, genießt Mutenthaler das süße Germgebäck ausschließlich im Fasching: „Dadurch behält es seine Tradition, seine Besonderheit, die ansonsten verloren gehen würde.“

Viele Mythen und Geschichten rund um den Krapfen

Anlass für die alljährliche Popularität des Krapfens ist die bevorstehende Fastenzeit. Früher rieten Mönche dem Volk, nährstoffreiche Nahrung zu sich zu nehmen, um für die karge Fastenzeit gerüstet zu sein. Statt Brot kamen deshalb die wesentlich energiereicheren Krapfen aus Germteig, in Fett herausgebacken, auf den Tisch.

In welcher Zeit und von welchem Volk Krapfen erstmals gebacken wurden, ist nicht eindeutig nachweisbar, weshalb viele Mythen und Geschichten um den Ursprung kursieren. Beispielsweise von der Bäckerin Cäcilie Krapf die 1690 aus Wut über einen Lehrbub ihm ein Stück Germteig hinterherwarf, das in einem Topf mit heißem Fett landete und so der erste köstliche Krapfen entstand.

Einer anderen Legende nach hat ein Berliner Zuckerbäcker 1750 Germteig in Form von Kanonenkugeln geformt und sie in einem Kessel mit heißem Fett gebacken. Aufgrund der Herkunft des Bäckers erhielt das Gebäck den Namen „Berliner“.

Wie der Krapfen in das Herz und in die Mägen der Niederösterreicher nun auch kam – frisch und selbst gemacht muss er schmecken: „Vor allem bei mit Marillenmarmelade gefüllten Krapfen wird oft nachgefragt, ob die Marmelade auch wirklich aus der Wachau stammt“, erzählt Mutenthaler. Jenen, die so wie sie selbst gerne den Mixer schwingen, rät sie, beim Krapfen „nicht mit Eidotter zu sparen“. „Außerdem dem Teig genug Zeit geben und ihn rasten und aufgehen lassen!“

Und wenn einmal ein Krapfen übrig bleibt: „Nicht wegschmeißen!“ Stattdessen in Form eines Scheiterkuchens oder auseinandergeschnitten in der Pfanne noch einmal anbraten und genießen! www.soschmecktnoe.at