Jedes Jahr verbringen etwa 10 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ein einsames Weihnachtsfest, das sind rund 700.000 Erwachsene.

Die Hauptthemen seien in der Weihnachtszeit die gleichen wie im übrigen Jahr, „die Emotionalität ist jedoch deutlich anders“, erklärt Susanne Rasinger, Leiterin der Telefonseelsorge NÖ. Es gehe vor allem um zwischenmenschliche Konflikte, die zu Weihnachten stärker bewusst werden, um Einsamkeit, Generationenkonflikte und Unversöhntheiten. Auch der Verlust von geliebten Menschen werde in der Weihnachtszeit stärke empfunden, ebenso Schicksalsschläge und Kränkungen. Weitere Themen seien Suchtproblematik und Existenzängste.

Rund um die Uhr erreichbar

„Für manche Menschen ist Weihnachten kein Grund zum Feiern“, gibt die Rasinger zu bedenken. „Sie fühlen sich allein gelassen, einsam, traurig, unverstanden.“ In solchen Stunden und Tagen könne das offene Ohr und die Zuwendung eines neutralen Gesprächspartners „sehr viel weiterhelfen“. Die Telefonseelsorge sei daher auch am Heiligen Abend und an den Feiertagen rund um die Uhr unter der kostenlosen Notrufnummer 142 erreichbar.

Notrufnummer knapp 80.000 Mal gewählt

In der Telefonseelsorge Niederösterreich waren von Jänner bis Dezember 2016 78 Mitarbeitende ehrenamtlich tätig, davon 58 Frauen und 20 Männer. In ganz Österreich nehmen rund 800 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anrufe entgegen. Leitung, Organisation und Verwaltung werden in St. Pölten von zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen wahrgenommen.

2016 gab es in der Telefonseelsorge NÖ ein Gesprächsangebot von 8.920 Stunden. 79.877 Mal wurde zwischen 1. Jänner und 30. November die Nummer der Telefonseelsorge 142 gewählt. Daraus ergaben sich 7.262 längere Gespräche (über 10 Minuten) mit einer Gesamtgesprächsdauer von 3.523. Pro Tag werden 20 bis 25 längere Gespräche geführt.

Über die Online-Beratung gab es österreichweit 2.845 Mailanfragen, 350 davon hat die Telefonseelsorge NÖ bearbeitet. Die größte Altersgruppe sind hier die 21- bis 30-Jährigen, deren häufigste Themen Beziehungsprobleme, psychische Erkrankungen und suizidale Hintergründe, mit „besorgniserregenden“ 12% der Anfragen.