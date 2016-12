Drei Tage lang gastierte der Damen-Ski-Weltcup am Semmering. Mittendrin zwei Local Heroes, Katharina Gallhuber aus Göstling und Katharina Huber aus St. Georgen/Reith.

Sportlich lief es für beide leider nicht nach Wunsch. Gallhuber konnte sich im ersten Riesentorlauf nicht qualifizieren und schied im zweiten schon in Durchgang eins aus. Dabei verletzte sie sich am Sprunggelenk und wurde noch am Donnerstag nach Innsbruck geflogen. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Die Startnummer 30 blieb damit beim Nachtslalom unberührt. Für Katharina Huber endete dieser schon in Durchgang eins. Nach wenigen Toren saß sie schon im Schnee.

Dennoch drückten die vielen angereisten Fans aus der Heimat – darunter beide Bürgermeister Fritz Fahrnberger (Göstling) und Helmut Schagerl (St. Georgen/Reith) – den österreichischen Damen fest die Daumen.

Ebenfalls aus dem Scheibbser Bezirk am Semmering gesichtet: Göstlings Skiclubobmann Robert Fahrnberger, Kathrin Zettel, Michaela Dorfmeister, Gerlinde Metzinger und viele mehr. Die NÖN war vor Ort und hielt die gute Stimmung im Publikum mit seiner Kamera fest. Klickt Euch durch!