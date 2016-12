Ohne dieses Lied sind die Wochen vor dem Weihnachtsfest kaum denkbar: „Wir sagen euch an den lieben Advent …“ Manche macht es inzwischen aggressiv, die meisten lieben es aber, nicht nur die Kinder. Doch kaum wer kennt die Geschichte hinter dem Lied.

Der Text stammt von Maria Ferschl, geboren am 18. März 1895 in Melk, und zwar an der Adresse Melk Nr. 22, heute der Rathausplatz 1. Ihre Eltern stammten aus Schöngrabern im Weinviertel, 1901 übersiedelte die Familie nach Wien, wo Maria nach der Hauptschule die Lehrerbildungsanstalt besuchte und zur jüngsten Hauptschullehrerin der Bundeshauptstadt wurde. Bis 1944 unterrichtete sie Deutsch, Geschichte, Geografie, Turnen und Singen.

Maria Ferschl, Lehrerin, Schriftstellerin, Kirchenlieddichterin aus Melk. | Stadt Melk

Schon in den Dreißigerjahren engagierte sich Maria Ferschl in der Liturgischen Bewegung von Pius Johann Parsch in Klosterneuburg, die maßgebliche Vorarbeiten zur Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Einführung der deutschen Sprache im Gottesdienst geleistet hat.

Im Jahr 1954 zog die unverheiratete Frau nach Riedhausen im württembergischen Schwabenland, wo sie mir ihrer älteren Schwester einem Priester den Haushalt führte. Hier entstanden ihre wichtigsten literarischen Werke, das Sternsingerlied „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ und die unter Pseudonymen veröffentlichten Romane „Sina, die Magd“ und „Der Tattermann“.

Und eben jenes Lied über den Advent, das am ersten Adventsonntag 1954 von vier Mädchen in der Dorfkirche von Riedhausen uraufgeführt wurde und sehr bald seinen Siegeszug im deutschsprachigen Raum antrat. Es fand sich rasch ebenso im katholischen „Gotteslob“ wie im „Evangelischen Gesangbuch“.

Maria Ferschl starb am 10. April 1982 in Bad Saulgau in Baden-Württemberg. In Melk wurde 2004 ein kleiner Weg nach ihr benannt.