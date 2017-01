Das Einwintern gehört für Gartenbesitzer eigentlich auf den Herbstplan. Aber auch wenn es friert und schneit, brauchen Garten- und Balkonpflanzen Pflege. Und: Wärme. Überall, wo Wind und Regen die herbstliche Mulchschicht auf den Beeten vielleicht schon wieder weggeweht haben, gehört diese jetzt erneuert. Am besten mit einer Schicht aus Laub und Strauchhäcksel, empfiehlt Natur im Garten-Expertin Katja Batakovic. Denn: Der Boden sollte keine offenen Stellen aufweisen.

Wasser brauchen Gartenpflanzen im Winter auch. Und zwar vor allem die, die auch im Winter grün sind. Die sollten an frostfreien Tagen gegossen werden, genauso wie mehrjährige Pflanzen, die in Töpfen oder Kistchen am Balkon oder auf der Terrasse überwintern.

Wer Kübelpflanzen in Abstellräumen eingewintert hat, sollte auch diese von Zeit zu Zeit gießen. Und sie auf Holzbretter oder Styroporplatten stellen, um sie vor kalten Böden zu schützen. Frostfreie Überwinterungsmöglichkeiten brauchen auch die Florfliegen, deren Larven Blattläuse vertilgen – am besten in geschützten Ecken von Garagen, Schuppen oder Dachböden. www.naturimgarten.at