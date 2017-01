Skikurs braucht man dafür keinen. Liftkarten und Alpinausrüstung auch nicht. Statt dessen reichen Jacke, Haube, Fäustlinge. Zwei Stecken. Und zwei Schuhe. Schneeschuhe.

Die gibt’s inzwischen nicht nur überall dort, wo es Schneeschuhrouten gibt, auch zum Ausborgen. Die erobern Schritt für Schritt nicht nur das Waldviertel, sondern auch die Wiener Alpen. Und: Die gibt’s in manchen Hotels gleich direkt im Haus.

Wie bei Bernd Scharfegger. Der hat in seinem Raxalpenhof in Prein an der Rax die Schneeschuhe gleich im Haus. Die Seilbahn, nämlich Österreichs erste touristische Seilbahn auf die Rax, fast vor dem Haus. Und die passenden Touren im Urlaubsangebot. Zwei Nächte zum Schnuppern im Berggasthof zum Beispiel. Oder zwei Nächte zum Verwöhnen im Alpenressort – Schneeschuhe jeweils inklusive.

„Schneeschuhwandern kann wirklich jeder!“

Bernd Scharfegger, Geschäftsführer Raxalpen Resort

Wobei: Schneeschuhtouren gibt’s noch mehr in Niederösterreichs Ski-, nein: Schneegebieten. Von 40 Minuten bis zehn Stunden. Und vom Schneebergdörfl bis nach Türnitz. Allein in den Wiener Alpen sind derzeit 18 Touren als Schneeschuhwanderungen ausgewiesen.

Rund um den Sonnwendstein wird da gewandert, entlang des Bahnwanderweges an der Semmeringbahn, auf den Faden, auf die Maumauwiese oder zur Roten Wand, auf die Speckbacherhütte, zum Öhlerschutzhaus oder vom Berghaus zum Otto-Haus.

Aber nicht nur im Süden gibt’s Schuhspuren im Schnee. Auch „dort, wo oben ist“, nämlich im Waldviertel wandert man in den letzten Jahren immer öfter mit Schneeschuhen. Fünf Orte und sieben Standorte mit entweder fixen oder individuell abgestimmten Touren hat der Waldviertel Tourismus heuer im Angebot.

So geht man in Gutenbrunn vom Gasthof Marschall Stuben oder vom Restaurant Seewolf los, wandert in Bärnkopf durch den Weinsberger Wald, stapft in Langschlag mit Fortgeschrittenen genauso wie mit Familien mit Kindern durch den Schnee, wird in der Xundheitswelt in Harbach und Ottenschlag von professionellen Guides geführt und wandert in Bad Traunstein mit Führer sogar in der Nacht.

Und Schnee? Gibt’s derzeit überall genug zum Schneeschuhwandern …