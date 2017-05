Vorweg die gute Nachricht: Der Weiterverkauf der Daten ist und bleibt die Ausnahme. Vorsicht ist hier eher bei Apps und Services angebracht, die innerhalb solcher Plattformen agieren und oft weitreichende Zugriffsrechte auf die eigenen Daten erfordern. Hauptsächlich verwenden Social-Media-Plattformen allerdings die Daten für sich selbst. Einerseits, um mit den gewonnenen Erkenntnissen das eigene Service zu verbessern und zum Beispiel die Anzahl an Usern zu erhöhen. Andererseits, und noch viel wichtiger, um möglichst zielgerichtete Werbeeinschaltungen zu ermöglichen.

Denn schlussendlich ist das in vielen Fällen das Geschäftsmodell von Facebook & Co.: eine Plattform für personalisierte Werbung bereitzustellen. Werbekunden wird diesbezüglich das umfangreiche und detaillierte Wissen über Personengruppen und Interessen gegen Geld angeboten, um möglichst enge Zielgruppen mit maßgeschneiderten Werbebotschaften zu erreichen und dadurch ihre Produkte und Services zu verkaufen oder auch politische Meinungsbildung zu betreiben. Denn es gilt auch hier wie so oft: Die Nutzung von Social Media Plattformen ist zwar meist gratis, aber nicht umsonst.