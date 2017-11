Egal ob für Schule, Beruf, Ausbildung, den Führerschein, das erste eigene Auto oder die erste Wohnung – wer Geld für sein Kind anspart, tut dies aus verschiedensten Gründen. Das Wichtigste ist dabei langfristig zu denken, werden die Sparformen im Idealfall doch von der Geburt des Kindes bis hin zur Volljährigkeit laufen.

Sparziele und Sparform festlegen

Wichtig ist zunächst einmal, die passende Sparform zu finden und Sparziele zu definieren. Das Geld für das Kind kommt im Idealfall von zwei Seiten: Einerseits wollen vielleicht andere Angehörige – wie Großeltern, Tanten, Onkel etc. – den Nachwuchs unterstützen. Hier ist es wichtig, das Geld so anzulegen, dass das Kind bei Erreichen der Volljährigkeit auch selbst darüber verfügen kann – also Geld hat, das es unabhängig von den Eltern verwenden kann.

Andererseits sparen natürlich auch die Eltern selbst Geld für ihren Nachwuchs an. In diesem Fall kann schon von Anfang an ein Verwendungszweck bzw. ein Sparziel festgelegt werden (das natürlich immer noch geändert werden kann). Die Eltern können hier also gleich festlegen, ob das Geld später für den Kauf eines Autos, die Finanzierung des Studiums oder für anderes verwendet werden sollte. Nach diesen Sparzielen richtet sich dann die Sparform aus.

Drei traditionelle Sparformen

Wenn es um das Sparen für Kinder geht, gibt es traditionell drei Sparformen, auf die gerne zurückgegriffen wird: der Bausparer, die Lebensversicherung und das Fondsparen.

Der Vorteil des Bauspar-Vertrages liegt in dessen Sicherheit, der Flexibilität bei der Höhe und Frequenz der Einzahlungen sowie der nicht zu langen Bindungsdauer. Wer schon bei der Geburt des Kindes mit dieser Sparform anfängt, kann bis zu dessen Volljährigkeit drei Bausparverträge abschließen – denn die Laufzeit beträgt bei diesen immer sechs Jahre.

Für die Zukunft ihrer Kinder sorgen Eltern gerne mit einem Bausparer vor. | allstars/Shutterstock.com

In Österreich gibt es vier Bausparkassen, bei denen zwischen fixer und variabler Verzinsung gewählt werden kann. Der Staat zahlt zudem bei traditionellen Bausparern eine Prämie von 1,5 Prozent von der Spareinlage bei jährlichen Einzahlungen bis zu 1.200 Euro.

Beim Abschließen eines Bausparers sollte unbedingt verglichen werden und vom Bausparberater mehrere Berechnungs-Varianten verlangt werden. Wichtig ist auch, den Zinssatz zu hinterfragen und beim Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Kontoführungsgebühren zu beachten.

Lebensversicherung als Vorsorge

Eine weitere Möglichkeit, Geld für das Kind zu sparen, ist die Lebensversicherung . Diese hat eine Mindestlaufzeit von zehn Jahren, die monatliche Einzahlungsgrenze liegt oft schon bei 20 bis 30 Euro. Wenn das Kind volljährig ist, kann selbst entschieden werden, ob die Lebensversicherung weitergeführt oder das angesparte Geld gleich genutzt wird.

Die Lebensversicherung hat jedoch den Nachteil, dass sie durch die lange Kapitalbindung und den schwierigen vorzeitigen Ausstieg sehr unflexibel ist. Die Arbeiterkammer empfiehlt deshalb, vor dem Abschließen einer Lebensversicherung für das Kind zu überprüfen, ob andere Veranlagungsformen nicht besser und flexibler sind.

Die dritte, gängige Sparform für Kinder ist das Fondsparen . Eltern können hier zwischen risikolosen und risikoreicheren Varianten wählen, bei denen die Rendite dafür aber etwas höher ausfällt. Die sogenannten Mündelgeld-Wertpapiere laufen dabei auf österreichische Staatsanleihen. Pfandbriefe oder spezielle mündelsichere Investmentfonds.

Tipp

Wer sich für die Sparform des Bausparers entscheidet, kann mit dem Bankenrechner der Arbeiterkammer alle Bausparkassen vergleichen: www.bankenrechner.at/bausparen.