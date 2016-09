NÖN: Die Volkskultur betont sehr die Heimat. Ist das heute besonders wichtig?

Draxler: Ja, denn die Heimat ist ein Gegenbild zur Globalisierung. Wir brauchen die Verwurzelung, um die Weltoffenheit zu verarbeiten.

Bedeutet das eine Ablehnung fremder Kulturen?

Ganz im Gegenteil. Wer weiß, wohin er gehört, der kann leichter andere Kulturen aufnehmen und sich dafür interessieren.

Warum haben immer mehr Leute Angst vor Fremden?

Dahinter steht ein Defizit im Wissen um andere Kulturen. Je mehr ich über andere weiß, desto weniger habe ich Angst.

Wie kann die Volkskultur diese Angst nehmen?

Wir gehen offen auf andere Kulturen zu. Gerade die Volkskultur kann Zugänge schaffen. Über die Lieder, die Tänze, die Musik und die Küche, die der andere hat, gelingt es, die Schranken im Kopf leichter abzubauen, sich besser kennenzulernen. Darum bemühen wir uns sehr.

Kann man den Begriff Volks kultur kurz beschreiben?

Die Volkskultur ist ein Phänomen, bei der es um heimische Ausdrucksformen und Gewohnheiten geht, um Festgestaltung, um das Kirchenjahr, um den Gang durchs Leben.

Die Volkskultur ist sechzig Jahre alt. Welche Motive standen hinter der Gründung.

Bald nach dem Staatsvertrag 1955 haben sich im Pielachtal Gruppen zusammengeschlossen, um wieder unsere Traditionen zu pflegen. Inzwischen ist die Volkskultur NÖ nicht nur ein Phänomen, sondern ein professioneller Kulturbetrieb, der vor allem im Bereich der Dienstleistung angesiedelt ist. Wir stellen uns täglich die Frage, wie wir der Gesellschaft nützen können, was wir für die Lebensqualität und die Sinnstiftung tun können.

Wie leben Sie Volkskultur ganz persönlich?

Ich denke, ich bin ein sehr gläubiger Mensch und lebe die Volkskultur mit immer wiederkehrenden Ritualen. Für mich sind verlässliche Termine wichtig, beruflich wie privat. Der Sonntag zum Beispiel oder ein Geburtstag.

Man hat der Volkskultur oft vorgeworfen, eine Spielwiese der Ewiggestrigen zu sein.

Wir ärgern uns immer über den Applaus von der falschen Seite. Aber ich hoffe, dass wir das abgedreht haben. Sonst war unsere Arbeit umsonst.

Welchen Aufgaben muss sich die Volkskultur in der Zukunft stellen?

Kunst und Kultur sind lebensnotwendig, sie gehen allen Entwicklungen voran. Unsere Zukunft wird deshalb sicher nicht darin liegen, das Angebot zu erhöhen, denn es gibt zu viel von allem, sondern in die Tiefe zu gehen, die Kreativität zu fördern und den Wissenserwerb. Es ist schauerlich, was an Wissen über unsere Kultur schon verloren gegangen ist.

Noch ein Wort zur Tracht. Was macht deren Reiz aus?

Die Tracht ist ein unverwechselbares Gewand. Bei den Frauen betont sie das Weibliche. Sie ist auf den Leib geschneidert und lässt wahnsinnig viel Phantasie zu. Sie macht einfach jede Frau hübsch.

Macht Tracht sexy?

Das sieht man doch!

Volkskultur Niederösterreich

Die Volkskultur Niederösterreich wurde am 9. September 1956 als „Verband der Trachten- und Heimatvereine Niederösterreich“ gegründet und 1998 in die aktuelle Form umgewandelt. Heute ist sie Teil der Holding KULTUR.REGION. NIEDERÖSTERREICH. Zu den Aufgaben der Volkskultur gehören u. a. die Volkskulturförderung, die Organisation von Großveranstaltungen, Beratung, Service und Schulungen, Führung des NÖ Volksliedarchivs, Servicierung und Vernetzung der Choraktivitäten.

Geschäftsführer sind Dorothea Draxler, Martin Lammerhuber, und Edgar Niemeczek.