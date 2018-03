Das Waldviertel als musikalisches Zentrum der Begegnung: Seit vier Jahrzehnten erfüllt das Festival Allegro Vivo diese schöne Aufgabe allsommerlich mit einer von namhaften Dozenten getragenen Sommerakademie und einem Konzertreigen an attraktiven Schauplätzen.

Im kommenden Sommer wird ein rundes Jubiläum gefeiert. „Klang verbindet“ – unter dieses Motto hat der künstlerische Leiter, Geiger und Gründer-Sohn, Vahid Khadem-Missagh, sein Jubiläumsprogramm gestellt. 64 Konzerte an 35 Orten von Horn bis Gmünd, von der Rosenburg bis Schloss Ottenstein, von der Barockbibliothek bis ins Freibad setzen von 3. August bis 16. November auf Internationalität, Tradition und Gegenwartsbezug.

Am 11. April wird es ein Konzert im Alten Rathaus in Wien geben

Beim traditionellen Eröffnungswochenende im Gmünder Palmenhaus und der Altenburger Stiftsbibliothek gelangt ein Auftragswerk von Tristan Schulze zur Uraufführung, zum Abschluss wird des 100. Geburtstags von Gottfried von Einem gedacht und Mozarts 40. Symphonie zu Gehör gebracht. Prominente Mitwirkende wie Pianistin Elisabeth Leonskaja oder Sänger Wolfgang Bankl halten auch Meisterkurse.

Und wer sich nicht bis zum Sommer gedulden mag, kann schon am 11. April im Alten Rathaus in Wien zum Konzert „Heilsame Töne“ kommen, wo Allegro-Vivo-Preisträger des Vorjahres musizieren und Chris Pichler humorvolle Texte rezitiert, oder zum Orchesterkonzert der Academia Allegro Vivo am 19. April im MuTh, ebenfalls in Wien.

www.allegro-vivo.at