Ganz genau weiß noch keiner, was bei der Premiere am 5. Mai ablaufen wird. Immerhin reden wir hier nicht von einem Stück, sondern einem Projekt. Und das befindet sich noch in progress.

Der deutschtürkische Theatermacher Hakan Savaş Mican ist der geistige Vater des Vorhabens, das am Anfang wohl gar nicht diese brennende Aktualität hatte, die uns heute angrinst.

„Die Eroberung des Goldenen Apfels“ beschäftigt sich nicht mit Obst, der Titel spielt auf die Belagerung Wiens 1683 durch das Osmanische Reich an – in dessen Sprachgebrauch galt die Stadt als jener „Goldene Apfel“, dessen man habhaft werden wollte. Was nicht gelang, aber die Beziehung zwischen den beiden Reichen – und schließlich zwischen Österreichern und Türken – nachhaltig störte; nicht zuletzt deswegen, weil erst die Habsburger und später Österreich diese Belagerung immer mehr zum Mythos ausbauten.

"Früher ist die Geschichte an mir vorbeigegangen"

Die „Geschichte einer Belagerung“ (so der Untertitel) wird vom Landestheater als „humorvoll-melancholischer Theaterabend voller Musik“ angepriesen. Was das konkret heißt, werden wir erleben. Zeynep Bozbay jedenfalls, Berlinerin mit türkischen Wurzeln, Ensemblemitglied und Hauptdarstellerin im „Goldenen Apfel“ ist guter Hoffnung. Und nicht nur, weil ihre türkische Herkunft sie für dieses Projekt geradezu prädestiniert.

„Früher ist die Geschichte an mir vorbeigegangen. Bei mir hat sich keiner ausgeweint oder mir Vorwürfe gemacht. Aber nachdem wir uns so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, ist mir bewusst geworden, dass die Angst vor dem Fremden mit Erfolg über die Jahrhunderte immer wieder aufgekocht wurde. Denn das hat schon Vorteile. Ein gemeinsamer Feind eint die Gruppe immer. Aber ob solch unreflektierter Hass gut ist?“

Ihre türkischen Wurzeln seien ihr nie ein Problem gewesen, „die andere Kultur habe ich immer als Bonus empfunden. Aber als Schauspielerin ist mir schon aufgefallen, dass plötzlich ein Typ aus mir gemacht wurde, dass man mich kategorisiert hat. Aber das geht anderen auch so.“

Die jüngsten Diskussionen über das Verhältnis Österreichs zur Türkei versucht sie, nicht zu nahe heranzulassen. „Sonst würde ich schnell kaputt gehen. Ich versuche, eine andere innere Stärke zu entwickeln und auch über die blödesten, schlimmsten Aussagen zu sprechen. Nur nicht unter den Teppich kehren!“

