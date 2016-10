Der bedeutende österreichische Schriftsteller Julian Schutting ist nun auf besondere Weise mit Krems-Stein verbunden: Das Land NÖ hat nämlich für das an die Donau-Universität angebundene „Archiv der Zeitgenossen“ seinen Vorlass erworben. Am Dienstag, 11. Oktober, präsentiert Schutting hier auch sein neues Buch „Zersplittertes Erinnern“.

Der Vorlass von Julian Schutting am Archiv der Zeitgenossen enthält eine große Anzahl von Werkmanuskripten, welche teilweise noch unveröffentlicht sind. Für die Forschung wertvoll sind zudem Skizzen, Notizbücher, Korrespondenz und Lebensdokumente, aber auch etwa 1.800 Fotografien aus dem Zeitraum von 1995 bis 2010.

Schutting wurde 1937 in Amstetten geboren und lebt in Wien. Sein literarisches Werk umfasst Prosa, Erzählungen, Lyrik und essayistische Texte. Bis zur Geschlechtsangleichung im Jahr 1989 lebte und publizierte er als Jutta Schutting.

Am Dienstag, 11. Oktober, 19 Uhr, liest Schutting aus seinem neuen Buch „Zersplittertes Erinnern“, in dem Reminiszenzen an die letzten Jahre des Zweiten Weltkrieges und die Nachkriegszeit in Amstetten und Wien literarisch aufgearbeitet sind. Die Lesung findet im Archiv der Zeitgenossen auf dem Campus Krems statt. Eintritt frei, Reservierung: beatrix.vigne@donau-uni.ac.at, 02732/893 2573.