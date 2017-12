Bonbon-Walzer, Champagner-Galopp und Ohne-Sorgen-Polka, „Opernball“-Ouvertüre, „Fledermaus“-Quadrille und „Orpheus“-Can Can … Schon der Programmzettel klingt nach Tanzen und Prosten, nach Feiern und Lachen. Aber schließlich geht es dabei auch ums neue Jahr. Und das wird in Niederösterreich schon seit Jahrzehnten musikalisch begrüßt. Mit Walzern und Galoppen, mit Polkas und Quadrillen. Und zwischendurch darf im nächsten, also: neuen Jahr auch noch geschlummert und geschwommen werden, geliebt und geklagt. Und gelacht und geklatscht sowieso.

Und wer steht da am jüngsten Neujahrsprogramm von Niederösterreichs Tonkünstlerorchester ? Johann Strauß. Der „erste Popstar“, mit Fans „von der Fürstin bis zum Schneidergesellen“ – wie die Wiener Sonn- und Montagszeitung anno 1874 gefällig schrieb. 143 Jahre später hat sich daran nichts geändert. Also gibt’s auch am Programmzettel für 2018 sieben Mal Strauß, dazu noch Lanner und Lehár, Weber und Lumbye (von dem ist der Champagner-Galopp), Offenbach und Heuberger (das ist der mit dem „Opernball“) und sogar Saint-Saëns (bei dem nicht die Walzertänzer, sondern ein einzelner Schwan ins neue Jahr schwimmt).

Silvesterkonzert im Grafenegger Auditorium

Am Dirigentenpult steht (und scherzt) wie eh und je Alfred Eschwé, als (Sopran-) Solistinnen hat man sich abwechselnd Caroline Melzer, Raffaela Lintl und Carolina Ullrich eingeladen. Und getourt wird von St. Pölten (da spielt man am 1. Jänner zum ersten Mal im neuen Jahr) bis nach Schleinbach (dort spielt man am 21. Jänner das letzte der kommenden Neujahrskonzerte).

Am Silvesterabend, dem 31. Dezember, gibt’s wie immer schon einen Vorgeschmack aufs neue Jahr – beim Silvesterkonzert (mit Neujahrsprogramm) im Grafenegger Auditorium. Nicht am 1. Jänner – da musiziert man wie auch am 30. Dezember „daheim“, im Schlosscenter in Waidhofen an der Ybbs – aber am 2. Jänner gibt’s noch mehr Neujahrsmusik im St. Pöltner Festspielhaus. Und zwar mit Wolfgang Sobotkas Waidhofner Kammerorchester , Moderation: Tenor Sebastian Reinthaller.

Ebenfalls am 1. Jänner, und das am Nachmittag und am Abend, begrüßt man im Badener Stadttheater das neue Jahr. Mit dem Bühnenorchester unter Franz Josef Breznik, mit Tenor Vincent Schirrmacher – und mit einer Hommage an Franz Léhar. Nicht Léhar, sondern Strauss und Tschaikowsky stehen am Silvesterprogramm des Mödlinger Symphonischen Orchesters am 30. und 31. Dezember im Mödlinger Stadttheater. Und das Her zogenburger Sinfonieorchester startet in der hiesigen Anton-Rupp-Halle am 7. Jänner in sein neues Konzertjahr.

