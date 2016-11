„Als guter Realist muss ich alles erfinden.“ Steht an der linken Wand. An der rechten hängt ein Hammer. Ein Maßstab aus Worten. Und ein schwarz-grau-rotes Bild, in dem ein Riss klafft.

Das Zitat stammt von Alex Colville. Der Hammer von Günther Uecker. Und das Bild von Adolf Frohner. In dessen Forum am Minoritenplatz in Krems-Stein hat sich Chef-Kuratorin Elisabeth Voggeneder in ihrer jüngsten Schau der Wirklichkeit gewidmet. Und in der schaut es aus mitunter aus wie auf dem Abenteuerspielplatz.

100 weiße Gummistiefel und eine ausgestopfte „Jungfrau“

Da lächeln verwitterte Holzgesichter von Adolf Frohner mit eisernen Schnurrbärten („das sind alte Türangeln“) von der Wand. Da treffen sich himmelblau und rosarot bemalte Holzstückchen von Oswald Stimm zur „Perfekten Ehe“ und beugt sich eine bunt bemalte Badende von Erwin Wurm zu Boden. Da stiefeln 100 weiße Gummistiefel von Flora N. Galowitz mit pastellbunten Sohlen durch die Ecke, flattern winzig kleine Wäschestücke der Kremser Künstlerin Elisabeth Homar auf einer ebenso winzigen Wäscheleine, da flackert ein briefmarkengroßer Bildschirm von Helmut Rainer auf einem dunkelblauen Arbeitsoverall – in Nabelhöhe.

Dazwischen wird es auch ein bisschen gruselig, wenn Niki de Saint Phalle auf ihr eigenes Bild schießt (allerdings nur am Foto, denn: „Eine Leihgabe von ihr hätte wohl nicht einmal das MUMOK bekommen“). Oder wenn Adolf Frohner seine ausgestopfte „Jungfrau“ mit Holzbein und Hornauge unter einer Reihe Stöckelschuhe aufbahrt.

29 Positionen aus dem „Abenteuer Wirklichkeit“ hat Elisabeth Voggeneder versammelt, von privaten Leihgebern bis zu NÖs Landessammlungen. Und vom ersten Hackbild aus 1961 bis zum eigens für die Ausstellung gebauten Teenagerzimmer (inklusive Gießanweisungen für die Ausstellungsmacher) von Alfredo Barsuglia. „Die Ausstellung sagt nicht: Ich erzähle Wirklichkeit. Sondern: Ich stelle Fragen!“ www.forum-frohner.at