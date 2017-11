Das eine schwebt wie ein Wolkenblatt unter dem Blätterdach von jahrhundertealten Parkbäumen. Das andere bringt Licht und Luft in ein auch schon über 200 Jahre altes Gotteshaus.

Beide sind „einzigartige architektonische Lösungen mit Vorbildwirkung“, die „Inspirationsgeber für künftige Bauherren“ sein sollen und „Ansporn, gewohnte Wege zu verlassen“. Sagt die Hauptjury von Österreichs Zentralvereinigung heimischer Architektinnen und Architekten.

Die hat heuer zum 50. Mal ihren Bauherrenpreis vergeben. Und zwar an sechs Bauherren in ganz Österreich, die, ausgewählt aus 82 Einreichungen und 23 Nominierungen, „herausragende Projekte“ realisiert haben.

Ein „Inspirationsgeber für künftige Bauherren“: die ebenfalls frisch ausgezeichnete Evangelische Kirche Mitterbach von Ernst Beneder und Anja Fischer. | Konrad Neubauer

Zwei von den sechs Projekten stehen in Niederösterreich. Eines, das unter dem Blätterdach schwebende, im Grafenegger Schlosspark. Das andere, das Licht und Luft in die Kirche bringende, in der Mitterbacher Kirchengasse.

Dort haben Ernst Beneder und Anja Fischer Niederösterreichs älteste evangelische Kirche, die von Holzknechten im 18. Jahrhundert erbaut worden war, für die evangelische Pfarrgemeinde renoviert. Und dafür erst im Oktober den Preis für Vorbildliche Bauten des Landes NÖ bekommen.

Im Grafenegger Schlosspark dagegen haben Ernst J. Fuchs und Marie-Therese Harnoncourt von the next ENTERprise Architects 2015 eine „Konzertbar, einen Rastplatz, einen Sonnen- und Regenschutz“ gleich neben ihrem ebenso spektakulären Wolkenturm für die Grafenegg Kultur Betriebsges.m.b.H. gebaut.

Vergeben wurden die Bauherrenpreise 2017 vergangenen Freitag im Wiener Odeon. Und zu sehen sind die Preisträgerprojekte auch in einer Ausstellung im Wiener Ringturm.