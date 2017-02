Auch wenn sie seit Jahren der erste österreichische Spielfilm war, der wieder im offiziellen Wettbewerb der Berlinale gezeigt wurde: „Die Wilde Maus“, Josef Haders Regie- und Drehbuch-Debüt, musste ohne einen der heuer acht verliehenen Berliner Bären nach Hause fahren.

Der Goldene Bär der 67. Filmfestspiele an der Spree ging an den ungewöhnlichen ungarischen Liebesfilm „On Body and Soul“, der Große Preis der Jury an die französisch-senegalesische Produktion „Félicité“, der Silberne Bär für die beste Regie an den finnischen Kultregisseur Aki Kaurismäki für „The Other Side of Hope“.

Wobei: Einer aus der Crew der „Wilden Maus“ stand in Berlin dann doch am Podium. Nämlich Georg Friedrich, der Josef Haders erfrischend schrulligen und wunderbar traurigen Schausteller-Kompagnon Erich spielt.

Der gebürtige Wiener wurde, nachdem er 2004 schon als „Shooting Star“ auf der Berlinale reüssierte, diesmal mit dem Silbernen Bären für den Besten Darsteller ausgezeichnet. Allerdings nicht in Josef Haders „Wilder Maus“, sondern im deutsch-norwegischen Vater-Sohn-Drama „Helle Nächte“ von Thomas Arslan.