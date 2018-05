In den Siebzigerjahren setzten sich viele Frauen in Bewegung – hin zu mehr Rechten, mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung. Es galt, das Patriarchat endgültig in museale Vitrinen zu verbannen. Viel von dem, was damals zwischen den Geschlechtern außer Streit gestellt schien, schleicht sich aber durch die Hintertüre erneut herein. Nicht ohne Grund gibt es wieder ein Frauenvolksbegehren.

Das vorliegende Buch mit sehr persönlichen Erlebnissen Dutzender Frauen aus jener Zeit (trotz des Titels auch aus Niederösterreich) gibt dichte, packende, berührende, kluge Einsichten und Ansichten, die heute noch gelten. Es ist keine luftig-leichte Lektüre, sondern beschreibt dornenvolle, steinige Wege – und ist gerade deshalb äußerst lesenswert.

Frauenkollektiv RitClique, „Zündende Funken, Wiener Feministinnen der 70er-Jahre“, 366 Seiten, Löcker Verlag, 29,80 .