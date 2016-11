„Das wird ein lässiger Frühling!“ Sagt die Chefin. Und freut sich nicht nur über Standing Ovations, Geburtstagstorten, irre Situationen und tolle Künstler im laufenden Programmjahr. Sondern auch über jede Menge junge & gute und alte & bekannte Gäste im nächsten Jahr.

38 Termine stehen von Jänner bis Juni 2017 im Programmheft der St. Pöltner Bühne im Hof, dazu kommen noch Kindergarten-, Schul- und Jugendvorstellungen, Vermietungen und Workshops. „Es wird“, sagt Daniela Wandl, „ganz viel los sein!“ Kabarett und Kinder, Comedy und Musik. Und: „Ein bissl andere Kleinkunst.“

Da geht’s ganz lässig los (mit der Familie Lässig am 14. Jänner), da machen die Kids auf Elvis (mit Monti Beton am 15. Jänner), da gibt ein Cello den Entertainer (Carrington-Brown am 11. Februar), da machen vier Damen ganz viel Lärm (Madame Baheux am 11. März), da singt ein Engel Bass (Blonder Engel am 17. März), da kommen die Clowns aus der Mülltonne (mit Pete Blecher am 19. März) und da geht der Bergdoktor jodeln (Erika Stucky & Markus Hering am 4. Mai).

Dazwischen gibt’s sieben NÖ- und eine Österreich-Premiere, von Christof Spörk bis Erwin Steinhauer. Ein paar neue Gäste, wie Ernst Molden (am 20. Mai) oder Giorgio Conte (am 9. Juni). Einen „Speakers’ Corner“ und ein Flüchtlingsorchester. Ein Jugendstück mit dem Landestheater (ab 25. Jänner). Eine „Tagespresse-Show“ mit dem Rabenhof (am 13. Mai). Und: ein Abo für die Reihe „Jung & saugut“. Also: „Worauf warten?“ www.buehneimhof.at