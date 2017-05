„Das wird ganz spannend!“ Sagt Daniela Wandl. Und meint nicht nur ihr druckfrisches Herbstprogramm. Sondern auch die bevorstehende Baustelle in der St. Pöltner Bühne im Hof.

Dort heißt es, „wenn alles gut geht“, ab 21. September nicht mehr in der Julius-Raab-Promenade 37, sondern in der Linzerstraße 18 „Willkommen“. Und zwar genau dort, wo man bis vor 14 Jahren schon einmal hineinging, in die Bühne im Hof – durch den Hof.

„Wo wir da hinkommen? Natürlich zu uns ins Haus!“

Bühne-im-Hof-Leiterin Daniela Wandl über das Motto ihres Herbst- und Winterprogramms

Wobei: Saal und Café und Foyer sollen unverändert bleiben. Und das Programm? „Führt den Faden fort, den ich vor eineinhalb Jahren aufgenommen habe“, so Bühne-im-Hof-Chefin Daniela Wandl. Das heißt: Auf der Bühne in der Bühne steht auch von September bis Dezember dieses Jahres „Kleinkunst in allen Facetten“.

Mit der Reihe „Jung & saugut“, die diesmal die Gagschreiber von „Willkommen Österreich“ (die Gebrüder Moped), die Protestsongcontestsiegerin von 2016 (Sarah Lesch), einen „alten Hasen“ (Clemens Maria Schreiner) und einen jungen Sozialarbeiter (Bernhard Lentsch) präsentiert. Mit der Kinderprogrammschiene, die diesmal zwar nur drei Sonntagnachmittage bespielt, dafür aber ihre mittwöchige Artistik- und Clown-Werkstatt mit Benny Barfuß erstmals auch für Erwachsene geöffnet hat.

Und mit „alten Freunden“, von Andreas Vitásek mit seinem Grünmandl-Abend über Lukas Resetarits mit seinem Geburtstagsprogramm zum 70er bis zu Erwin Steinhauer, der mit seinen Lieben im Dezember „Jingle Bells“ singt.

Zu Weihnachten haben sich außerdem Wolfram Berger, Otto Lechner & Peter Rosmanith, MoZuluArt und das Quintett Tartarotti, Fleischhacker, Scheitz, Chmelar und Spörk angesagt. Und davor? Kommen noch eine ganze Reihe neuer Gäste. Wie Trompeter Thomas Gansch, Satiriker Andreas Rebers, Kabarettist Willy Astor oder Stefan Raabs TV-Band, die heavytones. www.buehneimhof.at