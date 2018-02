Der sechzigste Geburtstag ist für viele Menschen eine Grenze. Entweder sie gehen in Pension oder sind auf dem besten Weg dorthin. Nicht so Charlotte Ludwig. Die hat eben erst damit angefangen, an einer ganz neuen Karriere zu basteln.

Die gebürtige Wienerin ist lange schon in Würmla im Bezirk Tulln zu Hause. Dort betreibt sie erfolgreich eine PR-Agentur. Früher waren Lufthansa, British Airways oder die Europäische Reiseversicherung ihre Kunden. Jetzt, nachdem sie in Pension gegangen ist, betreut sie immer noch die Donau Touristik, die Bergbahnen Stuhleck, das Stift Klosterneuburg und den Marchfelderhof.

Premiere im Wiener Orpheum

Vor allem aber arbeitet sie an ihrer Karriere als Künstlerin. „Ich habe immer schon begeistert gesungen“, erzählt sie, „und bin 2003 sogar österreichische Meisterin im Karaokesingen geworden. Und dann habe ich 2013 mit einer ernsthaften Gesangsausbildung begonnen.“ Die führte sie 2014 zur Gablitzer Musicalsängerin Caroline Vasicek.

„Die hilft mir sehr, meine Stimme und Persönlichkeit weiterzuentwickeln und darin spannende Facetten zu entdecken.“ Die ersten Früchte von Ludwigs Streben sind die beiden Wienerlied-CDs „Zum Schmunzeln und Gspürn“ und „Ois Powidl“.

Aber damit nicht genug. Am 19. Dezember 2017, ihrem 60. Geburtstag, wurde die Premiere ihres Kabarett- und Liederabends „Char-la-la-lotte“ im Wiener Orpheum begeistert gefeiert. Damit tourt sie jetzt durch die Lande (am 22. März im Badener Theater am Steg und am 16. Juni auf der Wiener Tschauner Bühne). Bereits am 7. März ist im Wiener Schwarzberg Premiere von Ludwigs Liederabend mit Chansons zum 100. Geburtstag von Cissy Kraner. Und die war in ihren späteren Jahren schließlich auch Niederösterreicherin. www.charlotteludwig.at