Er ist „sehr kostbar“. Er ist „unglaublich genau“. Und: Er ist bis heute gültig. Denn: Der Kataster, den Kaiser Franz I. im gesamten Herrschaftsgebiet der Donaumonarchie anlegen ließ, wird 2017 zwar 200 Jahre alt. Seine Grenzen, seine Flächen und oft sogar auch seine Messnummern stimmen noch heute.

Schließlich war das, was 1817 begonnen und erst 44 Jahre später, 1861, fertig wurde, „eine technische Meisterleistung“. Sagt Elisabeth Loinig. Die Leiterin von NÖs Landeskunde-Institut hat den sogenannten Franziszeischen Kataster kurz vor seinem Jubiläumsjahr aus dem Depot geholt. Und mit dem und über das „Vermessen“ eine ungewöhnliche Schau gestaltet.

Ein hölzerner, fast mannshoher Messtisch („einer der letzten aus dem 19. Jahrhundert“) steht da im kleinen, feinen Ausstellungsraum von NÖs Landesbibliothek, mit einem bronzenen Winkelmaß darauf und einem Riesenkoffer daneben. Zwei Schritte weiter liegt ein vielleicht A3 großes Blatt aus dickem Papier („das war schon sehr gutes Hadernpapier“), mit feinen Grundstückslinien, mit Flurnamen und Grenzsteinen, mit dunkelrosa Kirchen und hellrosa Wirtshäusern, mit winzigkleinen Grenzsteinen und noch kleineren Nadelbäumchen, die sogar Schatten werfen.

2.300 Mappen, 10.200 Blättern, 3,5 Millionen Grundstücke

Das Blatt gehört dem Landesarchiv und ist eine der Urkopien des Franziszeischen Katasters, die zeitgleich mit dem Original (das liegt im Bundesamt für Vermessungswesen in Wien) angefertigt wurden. Landkarte ist es keine, eher schon ein Ortsplan. Und zwar einer, der jede einzelne Kastralgemeinde in der gesamten Monarchie vermessen und verzeichnet hat, und zwar, da man damals nicht in Metern, sondern in (niederösterreichischen) Jochen und Schritten maß, im Maßstab 1:2.880.

In Niederösterreich, wo man mit der Vermessung der monarchischen Welt begonnen hatte, und zwar in Perchtoldsdorf und Rodaun, dauerte das Unterfangen sieben Jahre, das Ergebnis waren 2.300 Mappen mit 10.200 Blättern und 3,5 Millionen Grundstücken. Die zugehörige Steuerberechnung, die erstmals Adelige, Bürger und Kirchen in gleicher Weise besteuerte („der Messtisch ist also auch ein demokratisches Instrument“), dauerte noch einmal fast zehn Jahre. Und führte sogar an, wie viel Wein etwa 1846 gekeltert wurde und wie viel der kostete (zwei bis drei Gulden für einen Eimer in Retz, nur einen für einen Eimer in Dürnstein).

NÖ Landesarchiv; Stockreiter

Die Weinpreise sind in der Ausstellung ebenso zu finden wie Katasterblätter von Korneuburg, Lassee, Schiltern, Baden oder St. Pölten, das Parzellenbuch aus Horn, die dunkelgrün kolorierte Zeichnung des Herrschaftssitzes von Kronsegg oder die liebevoll ausgeführte Legende zu den Kataster-Zeichen.

An den Wänden rundum hängen noch mehr Zeichen, Flächen, Ortskerne und Liegenschaftspläne. Flächige, pastellfärbige, abstrakte von Marcus Hufnagl, detailgetreue, formähnliche und zweifärbige von Renate Stockreiter. Die, 53 Collagen bzw. Druckserien auf Canvas, sind allesamt aus 2016. Und rahmen die fast 200 Jahre älteren Katasterblätter künstlerisch gleichsam ein – sehr spannend!

www.aufhebenswert.at