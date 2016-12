In Retz wurden das Rathaus (Bild) und das Znaimer Tor von 2012 bis 2013 um 885.000 Euro restauriert. Das Land zahlte mit 230.000 Euro rund ein Viertel. | NOEN

Nicht kleckern, sondern klotzen, sagen die Deutschen. Der Landeshauptmann drückt sich vornehmer aus: „Der Erhalt und die Pflege außergewöhnlicher Bauwerke zählen zu den Kernaufgaben der Denkmalpflege. Niederösterreich hat in den vergangenen 30 Jahren über 160 Millionen Euro in diese Denkmalpflege investiert. Es ist eine kulturpolitische Verpflichtung, unser großes Erbe für kommende Generationen zu erhalten. Und wir wollen diese Schätze auch mannigfach nutzen.“

Seit 30 Jahren ist Erwin Pröll politisch für die Denkmalpflege in Niederösterreich verantwortlich. Das wurde nicht ohne Grund im Stift Dürnstein gefeiert, war doch 1968, als Pröll das Amt antrat, die Neufärbung des Stiftturmes Anlass für heiße Diskussionen – und Grund dafür, die Broschürenreihe „Denkmalpflege in Niederösterreich“ zu starten, von denen es heute 50 Bände gibt. Der jüngste, „Denkmalpflege in Niederösterreich – Eine Rückschau auf drei Jahrzehnte“ wurde in der Vorwoche Dürnstein präsentiert. Der blaue Turm des Stiftes, übrigens, ist heute ein beliebtes Wahrzeichen der Wachau.

Zu den wichtigsten Projekten der Denkmalpflege der vergangenen Jahre zählen neben der Restaurierung der Kremser Stadtpfarrkirche und des Rathauses und des Znaimer Tors in Retz noch die Sanierung der Rainer Villa in Baden, der Schlösser Drosendorf und Horn und der Wallfahrtsbasilika Sonntagberg.