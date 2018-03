Warum ist das Fischstäbchen so erfolgreich? Warum schmeckt blaues Essen weniger und wie können Austernpilze aus Kaffeesud gezüchtet werden?

Eingebettet in das Marchfeld, der „Kornkammer und Gemüsegarten Österreichs“, widmen sich Schloss Hof und Schloss Niederweiden bis 2020 in einer dreiteiligen Ausstellung der Frage „Warum isst die Welt, wie sie ist?“. „Nichts, was wir essen, ist so, wie es aus der Natur kommt“, erklärt Kurator Alexander Szadeczyk die Schwerpunkte – Erzeugung, Verarbeitung und Zubereitung – des ersten Ausstellungsteils „Aus der Erde auf den Teller“.

"Jeder Bissen ist Kultur"

„Wir werten nicht, wir stellen Dinge dar“, so Szadeczyk: mit Installationen, Anschauungsobjekten, wie z. B. einem alten Förderband, und Lebensmitteln – zum Anschauen, Angreifen und Riechen. Um ein Bewusstsein zu entwickeln, was in der Nahrung steckt. Nicht nur an Inhaltsstoffen, sondern auch an Ressourcen, Technik und Gewohnheit. Jeder Bissen ist Kultur und jeder Schluck ist Politik, macht die Ausstellung in Schloss Hof aufmerksam.

Im Schloss Niederweiden liegen Sinn und Sinnlichkeit im Fokus: Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, es stiftet auch Identität. Mit interaktiven und habtischen Stationen wird gezeigt, wie der Ton das Essen macht, das Auge mitisst und die Nase das Essen „schmeckt“.

Bis 18. November, www.schlosshof.at