Bildungshungrig. König Albrecht hatte von 1274 bis zu deren Tod 1313 eine sehr glückliche Ehe mit Elisabeth von Görz-Tirol geführt. 21 Kinder entstammten der Verbindung. Ein eindrucksvoller Rekord in der Geschichte des Hauses Habsburg! Bei allen legte er größten Wert auf Bildung; sie mussten lesen und schreiben lernen. Im Adel damals ein No-Go. Albrechts älteste Tochter Agnes war die erste Frau im Mittelalter, die eine Bibliothek besaß.

Folgenschwerer Fehler. Albrecht war äußerst tüchtig und vorausblickend. Durch kluge Strategien hätte er fast noch Böhmen und Ungarn unter die Herrschaft seiner Familie gebracht. Doch er stolperte, ehe seine Pläne aufgehen konnten, über einen scheinbar kleinen Fehler.

Tod durchs Schwert. Er hatte sich geweigert, die Erbansprüche seines jüngeren, früh verstorbenen Bruders Rudolf zu erfüllen – was dessen Sohn Johann so wütend machte, dass er Albrecht am 1. Mai 1308 im schweizerischen Aargau bei der Überquerung einer Furt mit dem Schwert tötete. Das brachte ihm den bösen Beinamen Parricida – Vatermörder, obwohl es Onkelmörder heißen müsste.

