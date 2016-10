Die Zensur. Österreichs allzu selten gespielter Nationaldichter Franz Grillparzer (1791 bis 1872) widmete dem Kampf zwischen Přemysl Otakar II. und Rudolf von Habsburg um die Vorherrschaft in Österreich eines seiner bedeutendsten Bühnenwerke, „König Ottokars Glück und Ende“. Eigentlich sollte der Held des Trauerspiels Frankreichs Kaiser Napoléon sein. Aber Grillparzer schwenkte der Zensur wegen auf Ottokar um. Doch die verbot das Werk erst recht – wegen der „ ungünstigen Schilderung der Böhmen“.

Der Erfolg. Die Uraufführung des Werkes fand 1825 im Burgtheater statt – bald wurde es zum Nationaldrama, vor allem wegen Ottokar von Horneks Monolog über Österreich, den bis vor gar nicht langer Zeit alle Schüler auswendig lernen mussten. Da rin heißt es am Anfang: „Es ist ein gutes Land, wohl wert, dass sich ein Fürst sein unterwinde!“ An dieser Stelle kam es 1940 am Deutschen Volkstheater in Wien zu antideutschen Kundgebungen des Publikums. Und zur Wiedereröffnung des Burgtheaters nach dem Krieg im Oktober 1955 wurde das Trauerspiel festlich aufgeführt – mit Ewald Balser als Ottokar und Attila Hörbiger als Rudolf.

