Konflikt mit dem Vater. Der Ehrgeiz von Přemysl Otakar II., wie er in seiner Sprache hieß, war groß und führte zu kriegerischen Auseinandersetzungen sogar mit dem Vater. Schließlich gelang es ihm, die Herzogswürde von Österreich zu erlangen; auch durch die Heirat 1252 mit der um fast dreißig Jahre älteren Margarete von Babenberg in Hainburg.

Königswürde. 1253 starb König Wenzel I., sein Sohn Ottokar erhielt die Krone von Böhmen. In Kriegen gegen die Bayern und die Ungarn setzte er sich durch, kämpfte in Polen, gewann Steiermark, Kärnten und das Egerland, dazu Königsberg. Aber: Er war der Konkurrenz längst zu mächtig geworden.

Kein Kaiser. In der Kaiserwahl 1273 wählten die Kurfürsten nicht Ottokar zum Kaiser, sondern den unbedeutenden Grafen Rudolf von Habsburg. Ottokar erkannte die Wahl und wurde dafür unter Reichsacht gestellt, was viele seiner Feinde zu Aufständen nützten. Doch er gab nicht auf, kämpfte tapfer weiter – bis er von den Truppen des Habsburger-Kaisers am 26. August 1278 in der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen (Schlacht auf dem Marchfeld) vernichtend geschlagen und dabei erschlagen wurde. Österreich war in Habsburgischen Händen. Ottokar ruht seit 1297 und bis heute im Prager Veitsdom.

