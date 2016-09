Alexandre Galliez

Die Küche steht auf der Bühne. Mit Kühlschrank und Abwasch, mit Geschirrtüchern und Vorratsgläsern, mit Schneebesen und Kaffeetassen. Nur: Gegessen wird trotzdem nicht. Zumindest nicht laut Speisekarte. Auf der steht statt Vorspeise, Hauptgang und Dessert Akrobatik, Akrobatik, Akrobatik. Und ein paar Geständnisse gibt’s auch noch. Und eine kräftige Prise Humor.

Schließlich hat die kanadische Zirkustruppe Le 7 doigts de la main (also: Die 7 Finger einer Hand) ihr jüngstes Programm auch „Cuisine & Confessions“ getauft, also: „Küche & Offenbarungen“. Und serviert gleich zweimal, am 30. September und am 1. Oktober, im St. Pöltner Festspielhaus die akrobatischste Kochshow aller Zeiten. Bon appetit!

www.festspielhaus.at