„Tod und Mädchen“ kommt am 7. Oktober ins Kino. Und spielt, neben der Secession oder dem Belvedere, auch in Neulengbach. „Ich glaube, dass die Orte die Dinge beeinflussen“, so Berner, der auch in St. Leonhard am Forst und im Waldviertler Tautendorf gedreht hat.