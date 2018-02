„Guten Abend! Ich frage mich, ob ihr warm seid … Ja? Dann fangen wir an!“ Sagt Meredith. Streicht ihre Haare hinters Ohr. Und tanzt. Mit fliegenden Armen. Mit gekreuzten Beinen. Mit ausladenden Schritten. Mit überraschenden Sprüngen. Mit den Händen übereinander. Und den Füßen in der Luft.

Hinter ihr 15 junge Tänzerinnen und vier junge Tänzer. In Shorts und Kniestrümpfen. In Shirts und Trainingshosen. Mit Bananen im Rucksack und Wasserflaschen im Eck. „Wie war das noch mal?“, fragt einer. „So!“, ruft eine andere. Und ist schon ein bisschen außer Atem.

"Das war ein schöner Einblick"

Zwei Stunden dauert die Session, die Meredith Webster da am Freitagabend im Spiegelsaal im sechsten Stock hoch über St. Pöltens Kulturbezirk hält. Heißt „Masterclass regular“. Und gehört schon länger zum Kulturvermittlungsprogramm des Festspielhauses. Fünf solcher „regulärer Meisterklassen“ hat man in der laufenden Saison im Programm, dazu – ganz neu – noch zwei „intensive Meisterklassen“, die nicht zwei, sondern vier bis fünf Stunden dauern. Gehalten werden die Kurse von Tänzern der internationalen Kompanien, die meist am darauffolgenden Tag im Großen Saal auftreten – Acosta Danza oder Dada Masilo waren schon da, Akram Khans oder Wayne McGregors Company kommen noch.

„Das“, sagt Christina Aksoy, die die Masterclasses im Festspielhaus betreut, „ist ganz toll.“ Und Viktoria Rauscher, die gerade noch im Spiegelsaal geschwebt ist, meint: „Das war ein schöner Einblick in ein professionelles Tänzerleben. Sehr anstrengend. Aber echt cool!“ Die 17-jährige Schwechaterin ist neben Katharina Alram aus Bad Fischau eine von zwei Niederösterreicherinnen, die in Wien Tanz studieren und in St. Pölten eine Masterclass gebucht haben. Bei Meredith Webster, Solistin und Ballettmeisterin von Alonzo Kings Lines Ballet. Die hat im Spiegelsaal gerade gesagt: „…5, 6, 7, 8 – los! Von Anfang an!“

www.festspielhaus.at/de/ kulturvermittlung/