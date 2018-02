Eine Kellergasse im Weinviertel, eine Burg im Waldviertel, ein Schloss im Mostviertel. Aber auch: ein Badehaus im Kamptal, ein Stollen im Piestingtal, ein Gipfelkreuz auf der Rax oder ein Obstgarten hinter St. Pölten. In einigen wurde schon gedreht, in anderen (noch) nicht. Aber: Sie alle sind „filmreif“. Und: Sie alle stehen, von A bis Z fein säuberlich aufgelistet, beschrieben und fotografiert, im Netz. Unter der Adresse www.lafc.at.

Die gehört zu Niederösterreichs gerade mal sechs Jahre jungen – und zwei Jahre online stehenden – Filmkommission. Lower Austrian Film Commission heißt die. Und ist nicht nur ein „Vorzeigeprojekt“. Sondern vor allem eine „Serviceplattform“, so Niederösterreichs Landeshauptfrau. Für Drehorte, für Behördenwege, aber auch für Nachhaltigkeit. „Wenn jemand in Niederösterreich dreht und Requisiten braucht oder einen Oldtimer oder Kulissenmaterial, dann kann er das auch aus der Region bekommen. Und da wollen wir sensibilisieren“, erklärt Johanna Mikl-Leitner.

„Green Guide“ heißt der zugehörige Leitfaden, den die Lower Austrian Film Commission gerade erst lanciert hat. Und der erklärt, wie „Green Filming“, also: nachhaltiges, ökologisches und verantwortungsvolles Filmemachen geht. Ebenfalls neu: ein Project Guide, der 376 Filmprojekte aus NÖ und aus 21 Jahren (13 davon aus 2018) beschreibt.

„Uns“, sagt man im Land, „ist das Medium Film ganz wichtig.“ Für die Kunst, für die Wirtschaft, für den Tourismus und fürs Image. Und will auch heuer wieder rund 3,3 Millionen Euro an Filmförderung bereitstellen – im letzten Jahr für 116 geförderte Projekte. Was gefördert wird, empfiehlt ein Gutachtergremium (das nächste tagt Anfang März). Und was realisiert wird, kommt ins Kino – und auf die Homepage der Kommission.