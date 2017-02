„Ich kann gar nicht mehr aufhören zu grinsen!“ Lacht Barbara Eder. Und hat nicht nur einen, sondern gleich vier gute Gründe.

Die heißen alle Österreichische Filmpreise. Und die wurden heuer schon zum siebenten Mal vergeben. In 16 Kategorien. Und, nach 2014 und 2016 im Grafen egger Auditorium, diesmal wieder im Wiener Rathaus. Dorthin waren vergangenen Mittwoch fast alle gekommen. Nur einer nicht: Karl Markovics. Der war zwar nominiert, und zwar für die beste männliche Nebenrolle in „Nebel im August“. Bekommen hat den Preis aber ein anderer, nämlich Branko Samarovski.

Auch den Filmpreis für die beste männliche Hauptrolle hat ein anderer als Josef Hader (als beeindruckender Stefan Zweig in „Vor der Morgenröte“) bekommen: Peter Simonischek. Der war dann „doch baff“. Und dankte in seiner klugen Rede auch den „Corti-Schülern“ Julian Pölsler (der Al fred Komareks Polt-Romane verfilmt hatte) und Götz Spielmann (der Simonischek etwa als Vater von Ursula Strauss in „Oktober November“ besetzt hatte).

"Wir träumen trotzdem von großen, ausverkauften Kinos"

Kluges und ebenso Kritisches sagte auch Ehrengast und Oscar-Preisträger István Szabó. Wenn er etwa feststellte, dass „wir hier in Europa meistens Geschichten über Verlierer erzählen – wenn wir ehrliche Filme machen wollen“, amerikanische Filme dagegen „über Sieger erzählen“. Und wenn er vor den Standing Ovations zugab: „Wir träumen trotzdem von großen, ausverkauften Kinos!“ Von großen, ausverkauften Kinos hat Regisseurin Barbara Eder bisher tatsächlich nur träumen können. Weil: Ihre mutige, kritische, berührende und gefährliche Kriegsreportergeschichte „Thank you for bombing“ war im Kino „so gut wie untergegangen“. Außerdem, so die Regisseurin, die schon sieben Folgen von „Wir sind Kaiser“ und einen „Landkrimi“ inszeniert hat: „Alle haben mir gesagt: Das will keiner sehen, Krieg und so!“

Gedreht hat sie ihre anfangs als Doku geplante Geschichte trotzdem. In Afghanistan, in Jordanien – und am Flughafen Schwechat. Mit einem winzigen Budget. Mit Erwin Steinhauer in einer der Hauptrollen. Und mit einer St. Pöltnerin im Schneideraum: Claudia Linzer. Die bekam, gemeinsam mit Kollegin Monika Willi („Ohne dich ging’s nicht!“) dann auch einen der vier Filmpreise, die „Thank you for bombing“ heuer abräumte. Der zweite ging an Barbara Eders und Tommy Pridnigs Drehbuch. Der dritte an Barbara Eders Regie.

"Da kommen einem die Glücksgefühle bei den Ohren raus"

Und der vierte? Der ging an „Thank you for bombing“ für den besten Spielfilm. „Da kommen einem die Glücksgefühle bei den Ohren raus!“, schwärmt die zwar in Eisenstadt geborene, aber im niederösterreichischen Seibersdorf beheimatete Regisseurin.

Dass da „auch Glück dazu gehört“, räumte auch der Retzer Regisseur Dieter Berner ein, der von den fünf Nominierungen für sein auch in Niederösterreich gedrehtes Schiele-Epos „Tod und Mädchen“ nur eine bekam: die für die beste weibliche Hauptrolle an Valerie Pachner als Wally. Gleich zu zwei Drittel in Niederösterreich spielt auch der beste Dokumentarfilm beim Filmpreis 2017: Sigmund Steiners „Holz Erde Fleisch“.

Und 2018? Wird der Filmpreis wieder in Grafenegg verliehen. Werden die Nominierten zuvor wieder in Wien gefeiert (auch wenn Moderator und Organisator Christoph Dostal über den heurigen Nominierten-Abend in Wiener Neustadt meinte: „Gerne wieder!“). Und mit Stefan Ruzowitzkys „Die Hölle“ und Josef Haders „Die wilde Maus“ wohl auf der Nominiertenliste …