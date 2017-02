Der Anfang könnte noch aus einem Kabarett stammen. Nüchternes, büroalltägliches Bühnenbild zwar. Dann ein kluger, trockener, hintergründiger Dialog. Die Pointen knapp wie die Zigarettenlänge vor der Tür. Und ein Herr in Sakko und Brille. Der sich ganz sicher ist: „Ich bin eine Instanz!“

Fünf Minuten später steht die Instanz, nämlich Josef Hader alias Musikkritiker Georg, auf der Straße. Und nichts, aber schon gar nichts ist mehr sicher. Nicht der Job. Nicht die Ehe. Nicht einmal die Musik (obwohl die, wie Schuberts „Tod und das Mädchen“, gespielt vom Quatuor Mosa ï que im Wiener Konzerthaus, herzzerreißend schön ist).

Und dann? Wird er zum wilden Mann, der angegraute, gut situierte, hoch angesehene Herr Doktor. Kauft sich ein Jagdmesser und schlitzt ein Cabrio auf (nämlich das seines hinterfotzigen Chefs). Frühstückt in der Liliputbahn, freundet sich mit einem großmauligen Gelegenheitsarbeiter an (wunderbar wie immer: Georg Friedrich). Und ersteht gemeinsam mit diesem eine wackelige Hochschaubahn (nämlich die titelgebende „Wilde Maus“).

Fast ein Mord und fast ein Happy End

Lügt seine Frau an (klug und traurig: Pia Hierzegger), zerstört seine Ehe und fährt schließlich, nein, nicht in die Wüste, aber in die Berge. Mit einem kanariengelben Mustang. Mit einer Magnum im Anschlag, für einen Mord, den er nicht begeht. Und mit Whiskey & Tabletten, für einen Selbstmord, dem er davonläuft. Durch meterhohen Schnee.

Ein ganz echter und ganz ehrlicher, ein ganz großer und ganz intimer Streifen über große Wünsche und noch größere Enttäuschungen ist Josef Haders erster Spielfilm, für den der Nöchlinger nicht nur Regie geführt, sondern auch das Buch geschrieben hat.

Der startet in St. Pölten schon drei Tage, bevor er österreichweit anläuft. Und der debütierte vergangenen Samstag im Berlinale-Palast der Berliner Filmfestspiele. Als einer der ersten österreichischen Spielfilme seit langem wieder im Wettbewerb. Und als einer der ersten mit guten Chancen auf einen Bären – den letzten silbernen trug Xaver Schwarzenberger vor 34 Jahren nach Österreich …