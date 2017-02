Das diesjährige FM4 Frequency Festival nimmt Form an: Mit Bilderbuch, The Offspring, Flume, Birdy, Cypress Hill und Jennifer Rostock hat der Veranstalter am Donnerstagnachmittag weitere Acts bekannt gegeben.

Außerdem kommen u.a. Band Of Horses, At The Drive-In und George Ezra zur Veranstaltung vom 15. bis 17. August nach St. Pölten.

Mumford & Sons standen bereits als einer der Headliner fest, ebenso Auftritte von Wanda, Billy Talent, Rise Against, Kraftklub und White Lies. Für den Nightpark wurden u.a. Sigma und Mija neu verpflichtet.