Aufbruchsstimmung verbreiteten die Kulturverantwortlichen der Stadt bei der Präsentation ihrer Pläne für 2018. Im Zentrum steht das Jubiläum „300 Jahre Kremser Schmidt“.

Bürgermeister Reinhard Resch, der die Kultur politisch zur Chefsache erklärt hat, möchte Krems als führende Kultur- und Bildungsstadt im Donauraum etablieren. „Im Stadtentwicklungsplan wird Kultur als Eckpfeiler der künftigen Entwicklung gesehen“, betont Doris Denk, Bereichsleiterin für Kultur, Tourismus und Bildung im Magistrat.

Nicht nur politisch, auch auf Verwaltungsebene sei die Kultur aufgewertet worden, so Denk. Denn mit Kulturamtsleiter Gregor Kremser gibt es jetzt jemanden im Magistrat, der sich ausschließlich um Kultur kümmert.

„Wir haben einiges vor“, kündigte dieser an. Das größte Vorhaben für 2018 ist – anlässlich des 300. Geburtstags des Barockmalers Martin Johann Schmidt – eine große Ausstellung „Weltberühmt in Krems. Vom Kremser Schmidt ins Padhiland“ in Zusammenarbeit mit der Landesgalerie NÖ. Die Schau soll als „spannender Schulterschluss zwischen Barock und Moderne“ am 23. Juni in der Modernen Galerie des Museum Krems eröffnet werden.

Um den „Kremser Schmidt“ geht es auch bei zwei weiteren der geplanten Ausstellungen: Bei dem Projekt „Tableau Vivant“ im Rahmen des Viertelfestivals interpretieren Schüler der HLM HLW mit großformatigen Fotografien dessen Gemälde neu (Eröffnung: 8. Mai, 18.30 Uhr, Moderne Galerie). Und Kunsthistorikerin Barbara Vavra gibt mit der Schau „Die Welt des Martin Johann Schmidt“ Einblicke in dessen Leben (Vernissage: 12. Mai, 11 Uhr).

Ein frischer Wind weht auch im Stadtarchiv: Es soll als „Gedächtnis der Stadt“ für die breite Öffentlichkeit zugänglich werden. So werden im Gedenkjahr 2018 Schüler eingeladen, im Archiv über die historischen Ereignisse zu recherchieren.