NÖN: Diesen Donnerstag sind Sie mit Ihrem jüngsten Kabarettprogramm in St. Pölten zu Gast. Was gibt’s denn da zu sehen?

Werner Schneyder: Im ersten Teil mache ich Best of Kabarett. Im zweiten Teil mache ich meine liebsten Chansons, also: Best of Chanson.

Der Titel, „Das war’s von mir“, klingt ja mehr nach Abschiedstournee als nach Geburtstagsprogramm. Gibt’s da überhaupt was zu lachen?

Schneyder: Im ersten Teil schon – für Parteimitglieder der FPÖ allerdings weniger.

Gibt’s da was zu denken?

Schneyder: Das muss man bei mir immer. Das kann ich den Leuten nicht ersparen!

Und: War’s das jetzt tatsächlich von Ihnen?

Schneyder: Ja, auf der Bühne war’s das. Ich spiel’ vielleicht noch eine Viertelstunde Kabarett, wenn man mich fragt, aber keine abendfüllenden Programme mehr.

Sie sind gerade 80 geworden. Da stehen sonst nur mehr wenige auf der Bühne. Ist das Kabarett etwas, das den Kopf jung hält? Und den Körper fit?

Schneyder: Jetzt bin ich tatsächlich der absolute Se nior. Und selbstverständlich merke ich das, wenn ich länger nicht gespielt habe, dass ich nachher ganz erledigt bin. Aber es gibt auch im Bühnenberuf so etwas wie im Sport: Kondition.

Ist man mit 80 milder als mit 30?

Schneyder: Nein, im Gegenteil! Man weiß ja, dass man nicht mehr viel Zeit hat, also muss man seine Kritik noch schärfer machen. Die Altersweisheit hat mit Bühnenmenschen nichts zu tun. Die Altersweisen gehen nicht auf die Bühne, die sitzen daheim …

Beim Musikkabarett gibt’s gerade wieder viele, neue, junge Gesichter. Beim klugen, bösen, politischen Kabarett hat man heute das Gefühl, das traut sich keiner mehr. Woran liegt das?

Schneyder: Man kann nicht sagen, keiner. Aber es gab früher auch nur ganz wenige Gute. Es gibt viel Schrott, wo sich Leute Kabarettisten nennen, die eigentlich Comedians sind.

Begonnen haben Sie als Journalist und Werbetexter, waren dann Dramaturg und Regisseur, zwischendurch auch mal Barsänger. Als Sie zum Kabarett kamen, waren Sie schon 37. Und ihr Partner, Dieter Hildebrandt, eine Berühmtheit. Wie war das?

Schneyder: Wenn ich’s mir heute überlege, dann war da ein enormes Selbstvertrauen. Und dann wurde ich immer nervöser … Entstanden ist das, als der Hildebrandt auf Theater-Tournee war und im Theaterbus zu Kurt Weinzierl, einem Freund von mir, gesagt hat: Wenn ich wieder Kabarett mache, dann nur mit einem Neuen, der auch schreiben kann. Da hat ihn der Weinzierl genötigt, zu mir nach Salzburg zu fahren…

Zu zweit stehen Sie auch in „Das war’s von mir“ auf der Bühne, nämlich mit dem Pianisten Christoph Pauli. Spielt es sich mit Klavier leichter?

Schneyder: Ich fühl’ mich einfach wohler, wenn Musik dabei ist. Die Musik ist ja auch ein sehr gutes Transportmittel für einen Gedanken. Ich habe auch schon ganz allein gespielt, gar nicht so wenig. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist die Taschenbuchausgabe von einem Hardcover!

Gibt es etwas, das Sie noch verwirklichen wollen?

Schneyder: Es gibt schon offene Reste, aber damit muss ich mich abfinden. Mein jüngstes Buch ist im Herbst erschienen, „Gespräch unter zwei Augen“, das ist, wenn ich das sagen darf, sehr lesenswert. Mein Traum wäre gewesen, die veristische Oper, „Carmen“ zum Beispiel, deutsch zu textieren. Aber das ist an mir vorbeigegangen …

2. Februar , 19.30 Uhr, Bühne im Hof, St. Pölten

www.noen.at/ticketshop