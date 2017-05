Am 10. September ist es so weit. Niederösterreichs Haus der Geschichte wird zum Besuch freigegeben. Auf 3.000 Quadratmetern im ehemaligen Landesmuseum in St. Pölten steht die Historie Niederösterreich in seinen Bezügen zu Republik und Zen-traleuropa im Brennpunkt. Denn schon Friedrich Heer hat gesagt: „Niederösterreich ist der Schicksalsraum Österreichs schlechthin.“

Das Museum wird es nicht nur geben, weil Geschichtsthemen Anklang beim Publikum finden und man die Besucherzahlen von 60.000 auf weit über 100.000 treiben will, sondern auch aus politischen Gründen, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einem Hintergrundgespräch betont: „In Zeiten des Populismus’ und des wachsenden Nationalismus’ ist es besonders wichtig, die Werte von Gemeinschaft und Demokratie in den Mittelpunkt zu stellen.“

Nahe am Ziel und des Auftrags bewusst

Neunzig Experten haben das Museumskonzept unter der Leitung des Historikers Stefan Karner entwickelt, das Land investiert drei Millionen Euro. Man sei nahe am Ziel, sagt Mikl-Leitner: „Wir sind uns der demokratiepolitischen Verpflichtung und des bildungspolitischen Auftrags bewusst.“ Und Karner betont das Konzept: „Wir informieren, klären auf, vermitteln Wissen mit emotionalem Zugang. Uns ist bewusst, dass Geschichte nicht einfach schwarz-weiß ist, dass wir die Grautöne sehen müssen.“

1.300 Objekte in elf Kapitel werden zu bestaunen sein. Jüngst erworbenes Exponat ist der Dienstwagen von Kettenraucher Leopold Figl. Mikl-Leitner sagt es vornehm: „Wenn man in den Wagen hineinschnuppert, riecht man Geschichte pur.“ www.museumnoe.at