NÖN: Diesen Freitag feiern Sie mit Suppés „Boccaccio“ bei den Herbsttagen Blindenmarkt Premiere. Was gibt’s da zu hören?

Kaimbacher: Eine eher selten gespielte Operette, die mich persönlich an die frühen Verdi-Opern erinnert. Ich hab’ bei den Proben gezählt: Wir sind 20 Solisten. Das ist eine herausfordernde Sache!

Ist der Giovanni Boccaccio, den Sie singen, ein Held? Oder eher ein (Wind-)Hund?

Er ist ein Don-Giovanni-Typ. Ihm fliegen alle Herzen zu. Und er ist ein Künstler. Er hält den Leuten und der Verlogenheit einen Spiegel vor.

Die Geschichte von einem erotischen Dichter klingt ja nicht gerade nach einem Bühnenstoff.

Es ist ja auch nicht moralisch, im Gegenteil! Und das eignet sich ideal für die Operette. Es ist auch ein typisches Operetten-Strickmuster, dass er sich gerade in die verliebt, die er nicht haben kann. Und das Ende ist nur ein bisschen kitschig!

Sind die „Helden“ noch immer die besten Rollen für einen Tenor? Oder sind die in der Neuen Musik ohnehin schon ausgestorben?

Die Helden – das war ich ja nie. Ich bin ein Charakterdarsteller. Auf der Bühne, da kann man schwul sein, da kann man sich in Frauenkleider stecken – das ist die beste Therapie [lacht]!

Engagiert waren Sie schon von New York bis Tel Aviv. Und drei Jahre als Ensemblemitglied an der Wiener Staatsoper. Singt es sich ohne Ensemble leichter? Und wie singt es sich in der neuen Ybbsfeldhalle?

Meine Karriere hat ja erst mit 29 begonnen, davor war ich Waldorf-Lehrer. Ich liebe die Freiheit, auch den Kitzel, nicht zu wissen, was morgen ist. Mit drei Kindern ist das natürlich schwer. Und die Gagen waren vor der Finanzkrise auch höher. Aber in Blindenmarkt gibt’s so viel Idealismus und so viel Teamgeist, da könnte sich manches Theater noch was abschauen. Ich habe ja vor zwei Jahren schon hier gesungen, da waren wir noch in der Turnhalle. Jetzt haben wir wirklich fast ein Theater!

Was wollen Sie noch verwirklichen?

Ich würde gerne noch mehr Benjamin Britten singen, das liegt mir. Und ich geh' jetzt wieder auf die Uni – das macht unglaublich Spaß!