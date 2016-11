NÖN: Mit Ihren „Vorstadtliedern“ sind Sie am Donnerstag in St. Pölten und am Freitag in Wiener Neustadt zu Gast. Was gibt’s da zu hören?

Nina Proll: Lieder, die sich mit der Vorstadt beschäftigen. Vom „G’schupften Ferdl“ bis zu „Ham kummst“ – eine Revue nach amerikanischen Vorbild, nur halt auf Wienerisch.

Wie viel (Vorstadt-)Elend verträgt denn eine Bühnenshow? Wie viel Netzstrümpfe braucht eine (Vorstadt-)Sängerin? Und: Wonach klingt die überhaupt, die Vorstadt?

Ich wollte ganz viel Glamour und Showeffekte, also viele Kostüme, Netzstrümpfe und Glitzervorhänge. Ich möchte die Menschen in eine Fantasiewelt entführen. Das sehe ich als meine Aufgabe. Nicht die Darstellung der Realität. Dafür gibt es österreichische Autoren-Filme.

Allein stehen Sie auch bei den „Vorstadtliedern“ nicht auf der Bühne. Da spielen sieben Musiker, darunter Willi-Resetarits-Saxofonist Herbert Berger, da tanzen vier Tänzer. Wie spielt es sich da? Wie singt es sich da?

Es ist eine große Spielwiese! Und es ist ein unglaublich tolles Gefühl, Frontfrau zu sein. Beim Film ist man meist nur ein kleines Rädchen in einer riesigen Maschinerie.

In der ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber“, bei der Sie gerade die dritte Staffel drehen, sind aus den „süßen Mädln“ taffe Ladys geworden. Liegt das an den Schauspielerinnen?

Das liegt an Uli Brée. Er denkt sich das alles aus. Wir haben da nicht so viel Mitspracherecht.

Gespielt haben Sie aber auch Kommissarinnen (in „Mord mit Aussicht“), Varietè-Direktorinnen („Egon Schiele“) oder Schauspielerinnen („Komplett von der Rolle“ mit Murathan Muslu, wo Sie auch das Drehbuch geschrieben haben). Wen würden Sie nie spielen?

Ich spiele keine Figuren, zu denen ich keinen Zugang finde oder von denen ich glaube, dass ich die falsche Besetzung bin. Ansonsten bin ich für alles offen.

Was wollen Sie noch verwirklichen?

Ich möchte als Nächstes Urlaub machen. Und nächstes Jahr meinen Kinofilm erfolgreich starten. Ein längerfristiges Ziel von mir ist, meinen Klavierunterricht fortzusetzen. Das kann aber noch dauern.